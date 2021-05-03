Bahçeli'den 3 Mayıs açıklaması: 'Devşirilmiş isimlerin istismara kalkışmaları...'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs 1944 tarihinde Sabahattin Âli-Nihal Atsız davasında Atsız taraftarı faşistlerin Ankara'da adliye önünde yaptıkları eylemin yıldönümü olan "3 Mayıs Türkçülük Günü"nü kutladığı bir mesaj yayımladı.

Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda "3 Mayıs'ın ruhunu idrak edemeyen devşirilmiş isimlerin buldukları her fırsatta istismara kalkışmaları" ifadesini kullandı.

Bugün MHP kökenli CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ardından CHP'li Çankaya Belediyesi sosyal medyadan "Türkçülük Günü"nü kutlayan bir mesaj yayımlamıştı. Çankaya Belediyesi gelen tepkilerin ardından mesajını silmişti.

Bahçeli Twitter hesabından yaptığı açıklamada "3 Mayıs’ın ruhunu idrak edemeyen devşirilmiş isimlerin buldukları her fırsatta istismara kalkışmaları, bu suretle çalıntı kimlik ve unvan kullanarak kutuplaşmaları kışkırtan ajan provokatörlüğe talip ve teşne olmaları esef ve endişe verici bir halin trajik yansımasıdır" dedi.

Bahçeli açıklamasında "Kutlu davamıza tuzak kurmak için maşa gibi kullanılan, aramıza sızdırılan, bununla birlikte uzaktan kumanda edilen işbirlikçilerin her seferinde 3 Mayıs etrafında karmaşa ve kargaşa yaratma sinsilikleri bugüne kadar gözlemlenmiştir. Ama bu oyun hiçbir zaman da tutmamıştır. 3 Mayıs’ın sadece zarfına bakan, mazrufunu okumaktan aciz kalan ilkel ve itibarsız fesat odaklarının ne Türklüğümüzü, ne Türkçülüğümüzü, ne de milliyetçiliğimizi sorgulamaya hakları vardır. Neye ve kime hizmet ettikleri belli olan kirli yüzlerin tezgâhı çoktan bozulmuştur. 77 yıl önce, Türk milletinin sağduyusunun mümtaz örneklerini sergileyerek; milli kültürümüze, inançlarımıza ve değerlerimize yönelik saldırılara karşı milli muhalefeti başlatan ve demokrasi meşalesi yakan Türkçü kahramanları rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Aralarında Merhum Başbuğumuz Türkeş Bey’in ve Merhum Atsız’ın da yer aldığı dava insanlarımızın emanetleri emanetimiz, ilkeleri ilkemizdir. 3 Mayıs, aynı zamanda milliyetçi Türk gençliğinin şerefli mücadelesi olarak milli hafızada gururla taşınacaktır" ifadelerine yer verdi.