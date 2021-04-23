Bahçeli'den 23 Nisan açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan mesajında "Bu tarihten sonra söz ve karar bizzat ve bilfiil Türk milletine geçmiştir. Milli Mücadele’nin şaşmaz yol haritası Gazi Meclis’in sarsılmaz kararlılığıyla çizilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli'nin 23 Nisan mesajı şu şekilde:

"Bu tarihten sonra söz ve karar bizzat ve bilfiil Türk milletine geçmiştir. Milli Mücadele’nin şaşmaz yol haritası Gazi Meclis’in sarsılmaz kararlılığıyla çizilmiştir. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu gerçeği İlk Meclis’in manevi varlığında tecelli ve tescil edilmiştir. Unutmayalım ki, TBMM hem gazi hem de kahramandır. Hiç kuşku yoktur ki TBMM Türk milletinin ta kendisi, demokrasinin, milli birliğimizin, istiklal haklarımızın, istikbal haysiyetimizin ebedi güvencesidir. TBMM’nin 101’inci açılış yıl dönümüyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı yürekten kutluyorum. TBMM’in ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, İlk Meclis’in saygın mebuslarına, ebediyete irtihal etmiş bütün milletvekillerine, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum."