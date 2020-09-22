Bahçeli suç mahalline döndü: Sağlıkçılara şiddeti lanetliyorum

Geçtiğimiz gün TTB nezdinde sağlıkçıları hedef alan MHP Genel Başkanı, Keçiören'de sağlıkçılara yönelik saldırı hakkında açıklama yaptı.

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği'ni hedef alan MHP Genel Başkanı, Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık emekçilerine saldırdığı görüntüler hakkında Twitter üzerinden şu paylaşımda bulundu:

''Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet vakalarını şiddetle lanetliyorum. Şifa dağıtan kardeşlerimize saldıran her kim olursa olsun en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Konuyla ilgili üzerimize düşen ne olursa olsun yapacağımızın teminatını veriyorum.''

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