Bahçeli suç mahalline döndü: Sağlıkçılara şiddeti lanetliyorum

Türk Tabipleri Birliği'ni hedef alan MHP Genel Başkanı, Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık emekçilerine saldırdığı görüntüler hakkında Twitter üzerinden şu paylaşımda bulundu:

''Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet vakalarını şiddetle lanetliyorum. Şifa dağıtan kardeşlerimize saldıran her kim olursa olsun en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Konuyla ilgili üzerimize düşen ne olursa olsun yapacağımızın teminatını veriyorum.''