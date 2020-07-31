Bahçeli, sosyal medya düzenlemesi sonrası ilk tweetini attı

Sosyal medya düzenlemesi yapılana kadar Twitter hesabını askıya aldığını duyuran MHP lideri Bahçeli, haftalar sonra Twitter'dan paylaşım yaptı.

Haber Merkezi

Sosyal medya düzenlemesi yapılana kadar hesaplarını askıya aldığını duyuran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yasanın TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından ilk Twitter paylaşımını yaptı.

Haftalar sonra Twitter'dan yaptığı paylaşımda Bahçeli, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Spor’u tebrik etti. Bahçeli Twiiter'daki son paylaşımını 1 Temmuz'da yapmıştı. 

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