Bahçeli, sosyal medya düzenlemesi sonrası ilk tweetini attı

Sosyal medya düzenlemesi yapılana kadar hesaplarını askıya aldığını duyuran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yasanın TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından ilk Twitter paylaşımını yaptı.

Haftalar sonra Twitter'dan yaptığı paylaşımda Bahçeli, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Spor’u tebrik etti. Bahçeli Twiiter'daki son paylaşımını 1 Temmuz'da yapmıştı.

Zafer ayında zaferle Süper Lige yükselen Fatih Karagümrük Spor’a başarılar diliyorum. Başta kulüp başkanı Süleyman Hurma olmak üzere, teknik heyeti, futbolcuları ve yiğit Karagümrük taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. pic.twitter.com/20Ze8h0H3a