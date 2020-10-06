Bahçeli: Sorunumuz TTB Merkez Konseyi’ne yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanlarıdır

Meclis grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) hedef alarak "Bizim sorunumuz TTB Merkez Konseyi'ne yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanlarıdır" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Artık insanoğlu farklı bir dünya tablosu ile karşı karşıyadır. Klişe sözler, bildik ezberler bu yeni tabloyu açıklamakta şimdilik aciz kalmaktadır Bugüne kadar hiç izah edilemeyen ağır bir yük insanların omuzlarındadır. Vahim hastalığın hangi sonuçları doğuracağı belirsizliğini halen korumaktadır. Sağlık Bakanlığı ve bilim kurulumuzun tavsiye ettiği kuralları riayet etmeliyiz. Bugüne kadar yapılanlar bundan sonrası için güven vermektedir. Sağlık bakanımız ve donanımlı ekibi hastalıkla mücadele sürecini başarıyla yürütmektedir. Bilim kurulu üyemiz bazı çatlak sesler hariç meseleye hakimdir. Doktorlarımıza, hemşirelerimize, diğer bütün sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz.

Sağlık Bakanlığı'nın verileri üzerinde şüphe uyandırmaya çalışanlar, gerçeklerin saklandığını namertçe ileri sürenler bize göre yalan makineleridir. Bizim sorunumuz TTB merkez konseyine yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanlarıdır. Bizim hesabımız teröristlere güzellemeler yapan, ödüller verenler, övgüler düzen küçük azınlıktadır.

Bu nedenle TTB kapatılsın diyorum. Hiç kimse niyet okuyuculuğuna heves etmesin. Bilhassa CHP Genel Başkanı ve sivri zekalı yöneticiler iftira tezgahını gitsinler başka kapılarda açsınlar. Son gelişmelerle sabittir ki, TTB başkanlığına kimin seçildiğine bu şahsın nasıl bir sicile maziye sahip olduğunu herkes görmüştür. Hükümet başarılı bir şekilde mücadele ederken gerçekleri çarpıtanlara, göz yumamazdım. Arı kovanına soktuğumuz çomak, kovan içinde saklanan CHP'ye değmiş, iyisinden kötüsüne diğer bütün siyasi yandaşlara değmiştir.

Doğruları eğip bükerek bizi doktorlarımızla kutuplaştırmak isteyen Kılıçdaroğlu'na tavsiyem en iyi yaptığı işte ustalanması. Mesela yeni bir iskambil destesi alarak, zilletin diğer ortaklarıyla masaya oturup birbirlerine hile yaparak ütmeleridir. Bizim kağıda küreğe ayıracak vaktimiz yok. Kılıçdaroğlu'nu ciddi bir siyasi adam olmaya davet ediyorum. Eğer güldürü işine soyunmak istiyorsa durmasın ilerlesin öteki çadır tiyatrosunda yolu açık olsun diyorum."

Boyun Eğme'nin 25 Eylül 2020 tarihli 231. sayısından

'Ateşkes çağrısı boşunadır'

"Ermenistan katil bir devlettir. Erivan yönetimi maşadır, emperyalizmin Güney Kafkasya'da oynatılan yılan başlı kuklasıdır. Dağlık Karabağ 30 yıllık kanayan bir yaraya dönüşmüştür. Ermenistan'ın yaptığı saldırıların uluslararası toplumun önünde vuku bulmuştur. Paşinyan isimli Soroz uşağını kışkırtanlar, silahlı saldırıya teşvik edenler gün yüzündedir. Paşinyan'ın pişman olacağı günler gelip çatmıştır. Nitekim o gün, bugündür.

Terör devleti Ermenistan 30'a yakın sivili katletmiştir. Hocalı'da 613 soydaşımızın kanını akıtan, 1 milyon soydaşımızın evini barkını boşaltmasına sebep olan bunlardır. Azerbaycan'ın bundan sonra, işgal edilen toprakların azadlığını temin etmeden durması bize göre imkansızdır. Ya azadlık, aya tutsaklık, ya istiklal, ya izmihal. Gerçekten başka bir alternatif kalmamıştır.

Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a geçmesi için duacı ve destekçiyiz. Bu gelişmeler karşısında Nahçıvan özerk cumhuriyetinin Azerbaycan cumhuriyetine ön şartsız katılması bir varoluş namusudur. Güç birleşmeli, Türk milleti tek yumruk olmalıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere bazı ülkeler ve uluslararası örgütlerin ateşkes çağrısı boşunadır."