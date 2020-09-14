Bahçeli: Rakamları yalanlayanlar ne biliyorlarsa açıklamak durumunda

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye’de koronavirüs salgınına karşı “olağanüstü bir mücadele” verildiğini savunarak “Bu yalın gerçeği inkar edip açıklanan rakamları yalanlayanlar ne biliyorsa açıklamak durumundadır. Vatandaşlarımızın aklını karıştırmak, güvensizliği kamçılamak, şüpheleri kabartmak utanmazlığın daniskasıdır" dedi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bahçeli “Şu yarım aydınlara bakınız!" diyerek "Gece gündüz Türkiye’nin KOVİD-19’la mücadelesini karalıyorlar. Ayıptır, yazıktır!” ifadelerini kullandı.

“Sağlık Bakanımız muazzam bir dirayetle çalışıyor” diyen Bahçeli “Devletimiz ve hükümetimiz meseleyi çoktan kavrayarak musibeti bertaraf etmek amacıyla seferberlik ruhuyla çabalamaktadır. Buna saygı duyup destek vermek varken kötümserlik aşılamak iyi niyetli ve dürüst bir tavır değildir” dedi.

Bahçeli “Ayrıca görevlerini üstün bir vatan sevgisiyle yapan polislerimize ve diğer bütün güvenlik güçlerimize hakarete yeltenenler de virüs kadar tehlikelidir. Hiç kimsenin zor şartlar altında vazife yapan kahramanlarımızı suçlamaya ve saldırmaya hakkı yoktur” diye yazdı.