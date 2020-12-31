Bahçeli: Patır patır cinayet işleyen katillerin, canilerin serbest kalacağı bir Türkiye yoktur

Bahçeli, 'Patır patır cinayet işleyen katilleri azmettiren, bunlara yardım ve yataklık yapan canilerin tıpış tıpış serbest kalacağı bir dünya, bir Türkiye yoktur' dedi.

Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine atıfla "Patır patır cinayet işleyen katilleri azmettiren, bunlara yardım ve yataklık yapan canilerin tıpış tıpış serbest kalacağı bir dünya, bir Türkiye yoktur" dedi.

Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ile ilgili AİHM kararı için ‘’Ben AİHM kararını uygulamam’ diyorsun. Sonra da reform diyorsun. Rüzgar gülü bile bu kadar hızlı dönmez. Bunun faturası Türkiye’nin önüne gelecek. Tıpış tıpış uygulanacak bu karar, başka seçenekleri yok’’ demişti.

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