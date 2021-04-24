Bahçeli: Müttefik bilinen bir ülkeyle yol ayrımına gelinmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan açıklamasında "soykırım" ifadesi kullanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Bahçeli, "Biden’in soykırım açıklaması hükümsüzdür, aynı zamanda siyasi akılsızlık ve ahlaksızlıktır. Müttefik bilinen bir ülkeyle yol ayrımına gelinmiştir" dedi.

Bahçeli açıklamasında "Türk milletinin şerefli geçmişinde ne soykırım mahcubiyeti ne katliam zilleti vardır. Tarihimiz bu konuda da tertemizdir" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı, "Biden’ın skandal ve sakat açıklamasıyla Türkiye-ABD ilişkileri bundan sonra bambaşka bir mecraya savrulma riski taşımaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi, sözde soykırım suçlamasını tümden reddetmekte, bu isnadı dillendiren ABD Başkanı’nı da kınamaktadır" yorumunu yaptı.