Bahçeli: MHP ile Cumhur İttifakı'nın güçlü varlığı iç ve dış işgal cephesini çılgına çeviriyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı.

Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi’yle Cumhur İttifakı’nın güçlü varlığı iç ve dış işgal cephesini adeta çılgına çeviriyor. Almanya’da muhalefette bulunan Sol Parti, Federal Hükümet’e; Türkiye’deki iktidar yapısı içinde MHP’nin rolünü, hükümete etki edip etmediğini sorma gereği duymuştur. Sol Parti adına önerge veren bir Türk düşmanı, faşist MHP suçlamasıyla ne kadar yobaz olduğunu ifşa etmiştir" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarının bir bölümü şöyle:

"Almanya’da muhalefette bulunan Sol Parti, Federal Hükümet’e; Türkiye’deki iktidar yapısı içinde MHP’nin rolünü, hükümete etki edip etmediğini sorma gereği duymuştur. Sol Parti adına önerge veren bir Türk düşmanı, faşist MHP suçlamasıyla ne kadar yobaz olduğunu ifşa etmiştir.

MHP’ye faşist diyen ağız kirli ve zırva bir ağızdır. Aynı zamanda itibarsızdır, iftiracıdır, demokrasi değerlerini yok sayan ilkel ve bağnaz bir anlayıştır. Alman Sol Parti’sinin, yandaş ve destek lobisinin Türkiye’yle kaygısı sırtlanın av kaygısından başka bir şey değildir.

Federal Hükümet, Sol Parti’nin sorusuna cevaben; 'MHP’nin siyasi taleplerinin Türk hükümetinde karşılık bulduğunu ve bu taleplerin düzenli biçimde yasalara girdiğini' söylemiştir. Merkel hükümetinin bir bildiği, bir tespiti varsa derhal Türkiye’yle paylaşması şeref konusudur. Almanya’da MHP’yi haksızca ve hayasızca masaya yatırıp sorgulamaya cüret edenler, onurlu ve omurgalı iseler; hainleri, haşhaşileri, darbecileri nasıl barındırdıklarını, nasıl muhafaza ettiklerini, hangi imkanları sunduklarını açıklamaları insanlığa karşı görevleridir.

Alman Sol Partisi’nin Kandil ve Pensilvanya’yla bağının içerik ve istikameti hakkında doyurucu bir açıklama ne zaman yapılacaktır? Onların durduğu ve konumlandığı yer çukurdur, Cumhur İttifakı’nın da baktığı yer belli, durduğu yer belli, varacağı hedef bellidir. MHP, Cumhur İttifakı’nın iki ana unsurundan birisidir. Türkiye’yi kimin yönettiği de ortadadır. Tekraren ifade ediyorum ki, bizim ittifakımızda makam pazarlığı, koltuk anlaşması, basit ve sığ siyasi çıkar hesapları yoktur, asla olmayacaktır. Cumhur İttifakı akıldır, ahlaktır."

MHP’ye faşist diyen ağız kirli ve zırva bir ağızdır. Aynı zamanda itibarsızdır, iftiracıdır, demokrasi değerlerini yok sayan ilkel ve bağnaz bir anlayıştır. Alman Sol Parti’sinin, yandaş ve destek lobisinin Türkiye’yle kaygısı sırtlanın av kaygısından başka bir şey değildir. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) March 24, 2021

Ne olmuştu?

Almanya'da Sol Parti, Federal Hükümet'e yönelttiği bir önergesinde "Türkiye'deki hükümet ittifakı içinde MHP'nin rolü konusunda ne bilgisi olduğunu" ve "MHP'nin etkisinin ittifak süresince değişip değişmediğini" sorularını sormuştu.

Hükümet tarafından verilen cevapta şöyle denilmişti:

"Federal Hükümet, MHP'nin siyasi taleplerinin Türk hükümet üyeleri arasında karşılık bulduğunu ve bu taleplerin düzenli biçimde yasalara girdiğini gözlemlemektedir. İlaveten Federal Hükümet, son yıllarda MHP çevresinden kişilerin devlet yapılarındaki oranının da farkedilir biçimde arttığına dair bilgi sahibidir."