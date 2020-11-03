Bahçeli: Keşke riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

"Acılara birlikte göğüs gerdiğimiz sürece daha güçlü millet oluruz. Tüm suçu 2020'ye yıkmak kolaycılıktır.

Keşke riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydi. Betondan, demirden çalan insan müsveddelerine zamanında tepki gösterilseydi. Ölüm bu kadar ucuz olmamalıdır.

Depremle mücadeleye en büyük katkının İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu söylemi hezeyandır. Partizanlık yapmak Kılıçdaroğlu'na ne kazandırmıştır? Kahramanca mücadele eden AFAD'ı, Kızılay'ı, kurtarma ekiplerini, Soma'dan kalkıp gelen madencileri nereye koyacağız? Sorarım size haklarını nasıl ödeyeceğiz? İzmir Belediyesi'nin yapmak zorunda olduğu şeyleri yapması lütuf mudur?"