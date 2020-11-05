Bahçeli: İzmir'de enkaz altında kalan CHP belediyeciliğidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir depremiyle ilgili açıklamalarda bulundu, CHP'ye yüklendi.

"Devlet tüm imkanlarıyla İzmir halkının yanında olmuştur" diyen Bahçeli, "CHP'nin tahrikleri nafile bir gayrettir. CHP'nin siyaset kabloları ve karar organları yabancıların kontrolünde ve denetiminde. CHP'nin yalancı sözcülerinin mumu yatsıdan önce sönmüştür. Hiçbir milli ve manevi konuda milletimize tercüman olamayan, olmayı da düşünmeyen CHP'nin deprem üzerine kurmak istediği istismar kumpası bozguna uğramıştır. Haksız yere hükümeti töhmet altında bırakan CHP'nin melanet oyunu bozulmuştur. İzmir'de enkaz altında kalan CHP zihniyetinin belediyecilik anlayışıdır" ifadesini kullandı.

Bahçeli, "İzmir'de 1989 yılından itibaren bir dönem haricinde yerel yönetim sorumluluğu üstlenmiş CHP'nin sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp suçlu araması siyaset kifayetsizliğidir" diye konuştu.

ABD'deki başkanlık seçimine ilişkin de konuşan Bahçeli, "Analizler isimler bazında değil Türkiye'nin çıkarları açısından yapılmalıdır. ABD'nin başkanlık seçimleri elbette hem ülkemizi hem tüm dünyayı yakından etkileme kapasitesi bulunmaktadır. Biden'dan daha çok Biden'cı, Trump'tan daha çok Trump'çı olmak yanlıştır. Seçime Ankara'nın ağırlık merkezinden bakılmalıdır" dedi.