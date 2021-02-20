Bahçeli: HDP, CHP’ye yuva yapmış

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP, HDP ve İYİP'i hedef alan açıklamalar yaptı.
Boğaziçi eylemlerini "fitne" olarak hedef alan Bahçeli, Gare'ye ilişkin ise "Gara katliamında sorumlu arıyorlar. Ya devleti ya da Cumhurbaşkanımızı suçluyorlar. Terörist Demirtaş’ın şifreli mesajlarla ve dolaylı anlatımlarla devleti suçlamasına çıt çıkarmıyorlar. Bilakis 'Bak gördünüz mü, PKK’yı kınadı' diyebilecek kadar fitneye fişeklik yapıyorlar" dedi.
"CHP Gara’da yakalandı! HDP zaten oradaydı. İP ise çevresinde gıyaben keşif yapıyordu" diye sözlerini sürdüren Bahçeli, sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: