Bahçeli 'HDP açılmamak üzere kapatılsın' dedi, Akşener'e 'evine dön' çağrısı yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP'nin kapatılması açıklamalarını sürdürürken, "HDP açılmamak üzere kapatılsın dedik, bu kararımızın arkasındayız. Hazine yardımlarının terör örgütüne gitmesini istemiyoruz" dedi.

Bahçeli AİHM'in Demirtaş kararına yönelik, ''Tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu da buradan haykırıyoruz" dedi.

Akşener'e 'evine dön' çağrısı

Akşener'e 'evine dön' çağrısında bulunan Bahçeli, ''Dön evine bitsin bu çile'' ifadelerini kullandı.

"Millet kararını vermiş, perde kapanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin geleceğidir" diyen Bahçeli, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçileceğini söyledi.

Bahçeli, şöyle konuştu:

HDP kapatılsın dedik, sözümüzün arkasındayız. Meclis'te terörist istemiyoruz. Biz Demirtaş'a bakınca terörist görüyoruz, bebek katili caniyi görüyoruz. AİHM'in Demirtaş kararını tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu söylüyoruz. Kimse bize masal anlatmasın.

HDP kapatılsın çağrımızdan Cumhur İttifakı'nda çatlak oluşturmaya çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu acınacak haldedir, yanlışa düşmüştür. Yozlaşmış siyasetinin kurbanı olmuştur. Cumhur İttifakı'nı kabul edecek yüreği yoktur. Cumhur İttifakı mazluma hısım, zalime hasımdır. Cumhur İttifakı Türkiye'dir. Cumhur İttifakı dairede memur, dükkanında esnaf, sınırda mehmetçik, sokakta polistir. Cumhur İttifakı tekrar 2023'te iktidar olacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan da tekrar cumhurbaşkanı olacak. Aklın var ise hesabını buna göre yap. Okyanusu geçtik, derede boğulmayacağız.