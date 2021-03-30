Bahçeli: Boşuna heveslenmesinler, seçim zamanında yapılacak

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sonbahar ya da kışa doğru seçim bekliyorum, olacak gibi" sözlerine de yanıt verdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kimileri devrilmemizi bekledi, kimileri aramızdan devşirildi, bazıları düşmemizi bekledi, bazıları da yakamızdan düşüp gitti. Lafa geldi mi 'büyük dava adamı' rolüne bürünenlerin süreç içinde ne kadar küçüldüğünü, başkalarının dolduruşuna gelerek kişiliklerini kaybettiklerini gördük. Çok şükür ayrık otlarından arına arına kabuğun içinde saklı bulunan özü ortaya çıkardık.

Cumhur İttifakı'nın varlığıyla Türkiyemize sahip çıkacağız. Aziz milletimize zincir vurmaya çalışan yerli ve yabancı ahmaklara izin vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz. Gönül verdik bir ülküyü, ömür verdik bu ülkeye. Baş eğmeyiz mendebur üçkağıtçılara.

'Lozan Anlaşması Anadolu'nun senedi olmuştur'

Lozan Anlaşması, 1000 yıllık vatan toprağımız olan Anadolu'nun senedi olmuştur. Alnı açık, bahtı açık Türk milliyetçileri için bu konu ilelebet kapanmıştır. Bölücülerle, terör örgütleriyle, Türkiye düşmanı çevrelerle emel ve hedef birliği içinde olanlar geçmişten mutlaka ders çıkarmalıdır. Türk milleti bu coğrafyanın kınına sığmayan kılıcı, okun keskin ucudur. Üç kıtada hatıramızın ayak izleri hala görmesini bilenler için vardır ve ortadadır. Kimse bize Türklük konusunda söz söyleyemez. İkazen hatırlatma yapamaz. Uygur Türklerinin hüznü yüreğimizdedir.

'İrtica tehlikesini kılıf yapılarak İslam düşmanlığı estiriliyor'

Madem irticai faaliyetlere karşı bu kadar hassastınız 'FETÖ'nün askeri okullara nasıl sızdığını ne çabuk hafıza kayıtlarından çıkardınız? Müslüman Türk milletinin inançlarından ne istiyorsunuz? Camilerin bombalanacağını şerefsizce gündeme taşıyan 'FETÖ'cülerin peşine takılmaktan utanmadınız mı? Türkiye bir hukuk devletidir. İrtica tehlikesini kılıf yaparak estirilen İslam düşmanlığına tahammülümüz söz konusu olmayacaktır.

İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Bu sakat propagandanın sistematik bir şekilde körükleniyor

İstanbul Sözleşmesi etrafında yürütülen tartışmalar esef verici boyutlara tırmanmıştır. Kadına şiddet sanki cezasız ve yaptırımsız kalacak. Bu sakat propagandanın sistematik bir şekilde körüklendiği açıktır. TV dizilerinde kadınlara uygulanan şiddet sahnelerinin kesilmesi, toplumsal duyarlılığın tahkimi çok acil bir ihtiyaçtır. İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamıştır. Toplumsal cinsiyet kimliğine yönelik hükümleri, toplumsal düzeni tehdit etmiştir. Sözleşmeden çekilmek de imzacı ülke adına bir haktır. İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla feshi doğru ve yerinde bir uygulamadır. İstanbul Sözleşmesi'nin bir maddesini bile okumayanların tahrik diline saplanması vahim bir işarettir.

Kılıçdaroğlu'nun kollarını açarak HDP'nin önünde zırh olması işleyen hukuki süreci durdurmaya kafi gelmeyecektir. PKK=HDP diyorduk, CHP de kanlı denkleme bodoslama girmiştir. Kılıçdaroğlu'nun 'HDP'nin yanlışı olursa söyleriz' demesi sefilliktir. Yazık sana, yuh olsun senin zihniyetine.

'Seçim zamanında yapılacak'

Sonbaharda seçim görenler, rüyalarında darı ambarı düşünüyorlar. Boşuna heveslenmesinler, seçim zamanında yapılacak. Bu millet ufkunu karartan zihniyeti kaçtığı yere kadar kovalayacaktır. Süveyş Kanalı'nda bir tanker nasıl karaya oturmuşsa, zillet ittifakı da öyle sandığa çöküp kalacaktır."