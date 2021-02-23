Bahçeli: Biz kuşakları X, Y, Z ile ele almıyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Boğaziçi Üniversitesi'nde yeşeren olaylar Türk gençliği üzerinde oynanan oyunları yeniden deşifre etmiştir. Biz kuşakları X, Y, Z ile ele almıyoruz. Bu ayrımın alfabenin diğer harflerine kadar ulaşacağını, buradan da sonuç çıkmayacağını görüyoruz.

Gençlikten taviz vermemiz, onlara kulak tıkamamız söz konusu olamayacaktır. Düşüncesi ne olursa olsun, Türk gençliği bizim has bahçemiz, parlak yüzümüz, muazzam hazinemizdir. Biz Türk gençliğinin ruh kökünü, yüreğinde kopan fırtınalı sahilleri, kendimizi bildiğimiz kadar iyi biliyoruz.

'Boğaziçi'ndeki her gelişme açıkça çarpıtılmıştır'

Gençler üzerinde hesap yapan çakal suretlerini görüyor, emellerini takip ediyoruz. 15-24 yaş grubunda yaklaşık 13 milyon kardeşimiz bulunmaktadır. Türkiye'nin genç nüfus oranı AB ülkelerininkinden çok daha fazladır. Bu stratejik gücümüzün apaçık delilidir. Türk gençliğinin aklını bulandırmaya, duruşunu bozmaya çalışan iç ve dış mihrakların ana gayesi, bu güçten çekinmelerinden dolayıdır.

Yıkım gündelikçileri, mukallit aydınlar, kimliksiz siyasetçiler, terör örgütlerine taşeronluk yapan köksüzler, gençliğe musallat olan cinayet ve suç şebekeleri bilsinler ki, bizim ne dağa gönderecek, ne hücre evine yollayacak, ne üniversite kapılarındaki eylemlerde kaybeden tek bir gencimiz dahi yoktur.

Boğaziçi'ndeki her gelişme açıkça çarpıtılmıştır. Hain çevrelerce kullanılmak istenmiştir. Bu işin içinde ne yazık ki siyasi partiler de yer aldı.

Sevgili gençler hiçbirinizi kaybedemeyiz. Hiçbirinizin hayatını tesadüf akıntılara teslim edemeyiz. İtirazlarınız sinirli olabilir, siz bizim ve milletimiz için istiklal ve istikbalimiz için paha biçilemez öneme sahipsiniz."