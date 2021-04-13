Bahçeli: Biz küçük ortak olmaktan gocunmuyoruz

Akşener'in 'küçük ortak' ifadesini hatırlatan Bahçeli, "Bu zavallı sürekli bize küçük ortak diyor. Biz küçük ortak olmaktan gocunmuyoruz. Kaldı ki milletvekili sayımızın da 48 olduğunun bilincindeyiz. Küçük diye hafife aldığı partimizi FETÖ oyunlarıyla ele geçirme oyunlarını unutmuş değiliz. Biz küçüğüz ama rabbim kimsenin küsuratı yapmasın" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

* Covid-19 salgını hayatını temel akışını kaygı verecek şekilde bozmuştur. Ramazan ayında sağduyu ve sükunet içinde orucumuzu tutarken, insanlığın hal ve gidişatını mutlaka gözden geçirmemiz zaruridir.

* Hamza Adıyaman Zap suyunda değil PKK’nın ihanet kampındadır. HDP’li bir kadın millet vekili Hamza Adıyaman’ın ailesinin para karşılığında çadırlarda eylem yaptığını söylemiştir.

* Gerçekleri saptıran kim varsa dilerim ki bir gün kendilerini Zap suyunun dibinde bulurlar. HDP ile ittifak kuranlar aynı zamanda çocuklarımızın düşmanıdır.

* HDP’ye merhamet analara hakaret babalara ihanettir. Diyarbakır’da başlayan haklı eylemlerle HDP İl binalarının önünde çocuklarını bekleyen anaları selamlıyorum.

* 104 Emekli Amiralin hazırlayıp sunduğu darbe bildirisini haklı çıkarmaya çalışanlar milli iradeye içten içe tahammülsüz olanların işidir. Hazırlanan metne imza atmayan amirallerden biri, bildirinin daha sonradan değiştirildiğini iddia etti.

* Madem öyleydi 104 amiralden biri neden çıkıp bunu söylemedi? Neden bu imza attığımız bildiri değildi demedi? Eğer bildirinin son hali ilk imzaı olan Ergun Mengi tarafından yapıldıysa bunu açıklayacak olanlar bellidir. Milletimiz açıklama beklemektedir.

* Kılıçdaroğlu’nun akli ve zihni melekeleri iyice laçkalaşmıştır. Sıkıştıkça denge ve kontrolünü kaybetmektedir. İleri derecede su kaynatmaktadır. Cumhurbaşkanı adayı olurum diyerek niyetini belli etmesi zamanlama itibariyle üzerinde durulması gereken bir ifadedir.

* Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağından bu kadar eminse, kendisine bu kadar güveniyorsa buyursun aday olsun. Korkakça değil, mertçe milletimizin önüne çıksın. Ben de varım desin. Kılıçdaroğlu’nun elinden tutan yok, önüne çıkan yok. Aday olmasına bildiğimiz kadarıyla mani bir hal yok.

* Kılıçdaroğlu geçen haftaki grup toplantısında milliyetçilik hakkında işkembeden sallamış. Diliyle omzunu kaşıyan CHP başkanı, sudaki balığa soğan doğruyor. Yıkık değirmende 6 ay bekleyen Kılıçdaroğlu, milliyetçiliği bana da gösterecekmiş. Milliyetçilik senin neyine? Alçak eşek binmeye kolaydır, senin milliyetçiliğin ise yalan üstüne yalan koymaktır.

* Aynısı İP’in başkanında da mevcuttur. 104 emekli amirale önce zevzek diyen sonra yaş tahtaya bastığını anlayınca arkasından bize sataşan bu iplikçi başı mahalle aralarında dedikodu yapar gibi konuşmaktadır.

* Bu zavallı sürekli bize küçük ortak diyor. Biz ‘küçük ortaklıktan’ gocunmuyoruz. Kaldı ki milletvekili sayımızın da 48 olduğunun bilincindeyiz. Büyüklüğün Allah’a mahsus olduğu inancındayız.

Küçük diye hafife aldığı partimizi FETÖ oyunlarıyla ele geçirme oyunlarını unutmuş değiliz. Biz küçüğüz ama rabbim kimsenin küsuratı yapmasın.