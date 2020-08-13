Bahçeli bir otomobilini daha hediye etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobil koleksiyonundaki bir aracı daha hediye etti.

Bahçeli "BJK" plakalı otomobilini yerel seçimde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı olan Avukat Serkan Toper'e hediye etti.

Bahçeli’nin hediye ettiği otomobili alan Toper, MHP lideriyle çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

'Allah uzun ömür versin' diyerek paylaştı

Toper paylaşımında “Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bizim siyasi ve fikri pusulamız, ailenin büyüğü kıymetli liderimiz. Antika araç koleksiyonundan ‘BJK’ plakalı aracı hediye ederek büyük bir gurur yaşatıp, onurlandırdılar. Daima bir adım gerinde ve emrindeyiz. Allah, uzun ömürler versin Liderim” ifadelerine yer verdi.

Bahçeli koleksiyonunda yer alan 06 BJK 006 özel plakalı Mercedes'i geçen Ocak ayında MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş’a, Mustang marka klasik otomobilini ise 2019 yılında MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a hediye etmişti.