Bahçeli: Biden'ın Türkiye'ye şaşı bakışı iyimserliğimize set çekiyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın Türkiye ile ilişkilerini nasıl ele alacağını zamanın göstereceğini belirterek "Tedbirli ve kuşkulu bir bekleyişin içinde olduğumuz bilinmelidir. Türkiye'ye şaşı bakışı iyimserliğimizin önüne set çekmektedir" dedi.

Partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada Bahçeli, ABD seçimlerine dair "Bizim için önemli olan ABD'nin uygulayacağı politikaların ülkemize ve uluslararası ilişkilere yansıma düzeyleridir. Kaldı ki, biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız, ne filin hortumundan tutuyoruz ne de eşeğe binmek için sıra bekliyoruz, hamdolsun Türk oğlu Türk olarak cihanı kavrıyoruz. Biden'ın geçmişteki sözleri, çelişkileri, gel-gitleri, Türkiye'ye şaşı ve soğuk bakışı iyimserliğimizin önüne set çekmektedir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli "​Bizim ABD’den beklentimiz Türkiye’yi küçük görmemesi, küçümseme yanlışına düşmemesidir. Şayet dost isek buna göre davranmalıdır, şayet müttefik isek bunun gereği yapılmalıdır, yok adı konulmamış, ilanı yapılmamış düşman kamplara ayrılmışsak, bunu da bilmemiz hakkımızdır" diye konuştu.

"Ne çok Biden şarlatanı, Trump soytarısı varmış da haberimiz olmamış. ABD'nin 50 eyaletini bildiği kadar Yozgat'ın, Şırnak'ın vatan coğrafyasındaki yerini bilmeyen kurumuş vicdanlardan herkes şikayet etmiştir" diyen Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Biden'ı kutlamasını eleştirerek "Dünya üzerinde kaç muhalefet partisi başkanı alelacele Biden'i tebrik etmiştir? Kılıçdaroğlu, meşruiyetini yabancı başkentlerde arayan, 'alın beni kullanın' mesajı veren kökünden kopmuş, kimliğini kaybetmiş bir siyasetçidir" ifadelerini kullandı.

'Ne Abdülhamit'e sırt döneriz ne Atatürk'e yüz çeviririz'

Bahçeli konuşmasında dün Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. ölüm yıldönümü olduğunu belirterek "Aziz Atatürk harap olmuş bir ülkeyi, yorgun düşmüş bir milleti yeniden kuvvet haline getiren bir liderdir. Büyük bir komutandır. Çağın stratejik boşluklarını gören, küresel dengeleri tespit eden, imparatorluğumuzun yıkıntıları arasından yeni Türk devletini cevher gibi bulup çıkaran bir dava adamıdır" dedi.

Bahçeli "Kendilerine Cumhuriyetin bekçiliğini vehmedenlerle bölücü ve yıkıcı odakların sebep olduğu kargaşa ülkemizi çok zaman kaybettirmiştir. Son zamanlarda Avrupa merkezli saldırıların peygamberimiz üzerinden yapılması da sinsi oyunun başka boyutudur. Ne Abdulhamit Han'a sırt döneriz, ne Atatürk'e yüz çeviririz. Ne inancımızdan ne Cumhuriyetten vazgeçeriz" diye konuştu.

Bahçeli Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmaya ilişkinse "Ermenistan döktüğü kanların bedelini ödemiştir. Tarihi rövanş alınmıştır. Şehitlerin, mağdurların, mazlumların, evlerinden barklarından koparılan masum soydaşlarımızın hesabı terörist devlet Ermenistan'dan sorulmuştur" ifadelerini kullandı.

