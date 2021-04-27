Bahçeli: Biden hakikaten baymış, bayat bir tat vermeye başlamıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Biden'ın "Ermeni soykırımı" açıklamasını hedef alan Bahçeli, "Tarihimizi sorgulatmayız. Milli şerefimizi sonu ölüm bile olsa tartışmaya açmayız. ABD'nin yeni Başkanı Ermenilerin gözüne girmek için sözde soykırımı tanıyacağını duyurmuştu. Tarih cinayeti işleyerek bunu ispat etmiştir. Reagan'dan sonra açık seçik soykırımdan bahseden ilk başkan olmuştur. Tarihe kara bir leke olarak düşmüştür. Biden hakikaten baymış, bayat bir tat vermeye başlamıştır Biden'ın sözde soykırım beyanı hükümsüzdür" dedi.

Kıbrıs Konferansı'na ilişkin de konuşan Bahçeli, "27-29 Nisan'da BM gözetiminde Cenevre'de yapılacak Kıbrıs Konferansı da milli bir konudur. Kıbrıs'ta bağımsız, eşit, egemen iki devletli çözümden başka bir yol kalmamıştır. Bir çözüm isteniyorsa yegane çare budur" ifadesini kullandı.