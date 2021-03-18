Bahçeli: Artık parlamenter sisteme geri dönüş yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kurultayında gündeme ilişkin konuştu, HDP, CHP ve İYİP'i hedef aldı. Bahçeli, 2023 seçimlerinde adaylarının Erdoğan olduğunu duyurdu.

Fezleke açıklaması

HDP'li vekillere ilişkin hazırlanan fezlekelere ilişkin konuşan Bahçeli, "Fezlekelerin önüne arkasına bakalım demek adamlık değil. Fezlekelerin önünde millet arkasında devlet olduğunu mutlaka göreceksiniz. Gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor" dedi.

'HDP mayın tarlası, CHP beşinci kol faaliyeti'

Bahçeli, "HDP Türk demokrasisinin çevresini sarmış mayın tarlasıdır. CHP beşinci kol faaliyetidir. İyi Parti siparişle kurulan, uzaktan kumandayla kumanda edilen melanet bir projedir" ifadesini kullandı.

'Adayımız muhterem isim Erdoğan'dır'

Bahçeli, "2023 adayımız bellidir, o muhterem isim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Erken seçim tartışmasına ilişkin de konuşan Bahçeli, seçimlerin zamanında yapılacağını, 2023 Haziranı'nda seçimlere gidileceğini dile getirdi.

Bahçeli "Türk tipi başkanlık sistemi taban tutmuştur" dedi.

Konuşmasında Kılıçdaroğlu'nu da hedef alan Bahçeli, "Kılıçdaroğlu bir tarafta Türkiye'de can güvenliği yok derken diğer tarafta 10 milyon işsizlik var derken yalan söylemiştir. CHP Genel Başkanı tarlayı bilmez, çiftçimizi konuşur bakkala girmez, marangozu tanımaz, gelin görün ki esnafımızı konuşur, memurlarımızdan bahseder. Sıra CHP'ye oy vermeyenlere gelince hakaretleri sıralamaktan kaçınmaz" diye konuştu.

'Artık parlamenter sisteme geri dönüş yoktur'

Bahçeli, "Güçlendirilmiş Parlamenter sistemini ilk dile getiren terörist Selahattin Demirtaş'tır. Artık parlamenter sisteme geri dönüş yoktur" ifadesini kullandı.

'HDP açılmamak üzere kapatılmalıdır'

"HDP PKK'dır, bölücülüktür, ölüm tuzağıdır. HDP ile ittifak kimseye iyilik ve onur sağlamayacak. Herhangi bir isimle açılmamak üzere HDP kapatılmalıdır" diyen Bahçeli, kapatma davasının "yüreklere su serptiğini" söyledi.

Bahçeli Andımız tartışmalarına ilişkin ise CHP'yi, "Sizin nereniz Türk ki Andımız'a sahip çıkacaksınız" sözleriyle hedef aldı.