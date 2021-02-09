Bahçeli: Alayınızı uyarıyorum...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından açıklamalar şöyle:

Demokrasi dışı arayışlara heves edenler, dış güçlerden medet umanlar, alayınızı uyarıyorum. Girdiğiniz yolun sonu uçurumdur. MHP teslim alınmadan bu milleti parçalayamaz, yıkamaz, karanlığa çekemezsiniz. Yaparız diyen varsa hodri meydan. Vallahi buradayız.

AKP ve MHP dışındaki partiler Türkiye siyasetindeki çürümenin sorumlularıdır, akılları kiralıktır.

Malum partiler kapı kapı geziyor, birbirlerini ziyaret ediyor. Bayram değil seyran değil, bunların kulağına kim ne fısıldadı? Siyasetin zillet ayağı toz duman içinde. HDP, CHP ziyareti sonrası ortak açıklama yapılmadı. Kimi kandıracaklarını zannediyorlar. Maden basının karşısına çıkmaya yüreğiniz yok, neden görüşüyorsunuz? CHP, HDP, İP'in yasak görüşmelerinin bir bedeli olmalıdır.

Tavsiyem CHP'nin Kandil'e değil Anıtkabir'e bakması, demokrasiyi ABD'de değil, millette aramalıdır.