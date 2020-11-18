Bahçeli: Alaattin Çakıcı’ya mafya bozuntusu demek rezilliktir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden çete lideri Alaattin Çakıcı'ya destek verdi.
Bahçeli, "CHP Genel Başkanı’nın hakaret ve hıyanetlerine sosyal medyadan yayımladığı bir açıklamayla tepki gösteren değerli Ülküdaşım Alaattin Çakıcı’ya mafya bozuntusu demek, yeraltı dünyasının karanlık yüzü suçlaması getirmek müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir" dedi.
Elbette üzerine atılı suçların bedelini uzun yıllar cezaevinde kalarak ödemiş bir vatan evladıdır. Kılıçdaroğlu mafya arıyorsa, yeraltı dünyasının kanlı yüzlerini görmek istiyorsa el ele, gönül gönüle olduğu hainlere bakması, şayet onuru varsa nedamet duyması tavsiyemdir.— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) November 18, 2020
Buna ek olarak Bahçeli şu açıklamalarda bulundu: