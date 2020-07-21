Bahçeli: Akşemsettin ve Fatih, Ayasofya'nın açılışında olacak

Ayasofya Müzesi’nin camiye çevrilmesi kararında desteği bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yapının 24 Temmuz’da cami olarak açılışı öncesi AKP yayını Sabah‘a konuştu.

Ayasofya kararı sonrası “Atatürk de bizim Fatih de bizim. İkisini karşı karşıya getirmeye çalışanları sorgularız” dediği hatırlatılan Bahçeli, Ayasofya’nın ibadete açılmasını “yakın tarihin en önemli irade beyanı” olarak nitelerken “Hariçten gazel okuyanların şikayet ve sızlanmaları anlamsız, temelsiz ve dayanaksızdır. Ayasofya müze yapılırken iyi de, camiye dönüştürülünce mi kötü?” dedi.

24 Temmuz’un aynı zamanda Lozan Antlaşması’nın da yıl dönümü olduğu hatırlatılan ve bu “tesadüf”ü yorumlaması istenilen Bahçeli, bunun üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

“Allah nasip ederse Ayasofya Camisi’nin muhterem ve mehabetli ortamında kılınması planlanan cuma namazına katılacağım. Hem tarihe şahitlik edip hem de manevi görevimi yerine getireceğim. İnanıyorum ki, yine Akşemsettin orada olacaktır, yine Fatihimiz orada olacaktır, yine fethin neferleri manen orada bulunacaklardır.”