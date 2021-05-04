Bahçeli açıkladı: MHP'den 100 maddelik yeni anayasa önerisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde gündemde ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salgın ve aşı başlığında açıklamada bulunan Bahçeli, "Aşı konusunda güven sorunu yaşayan vatandaşlarımızın kaygılanacağı hiçbir şey olmadığını ifade etmek isterim. Bir diğer mesele de aşıların tedarikidir. Bununla ilgili memnuniyet verici gelişmeleri Sağlık Bakanımız sürekli vurgulamaktadır. Salgın yönetimi doğru bir şekilde yapılmaktadır" iddiasında bulundu.

Anayasa açıklaması

"Mazisi neredeyse 145 yılı bulan anayasa tartışmaları toplum ve devlet hayatımıza ambargo koymuştur. Devlet ile millet arasındaki karşılıklı sorumlulukları esas alan anayasalar değiştirilemez metinler değildir" diyen Bahçeli, "Anayasanın yazılması kaçınılmaz bir görevdir. Bir toplum sözleşmesi olan anayasanın, tarihin ve toplumun gerisine düşmeden devlet millet uyumunun kökleştirmesi yegane öğesidir" ifadesini kullandı.

Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

Yeni anayasa yapmak demek milletin ihtiyaçlarını idrak etmek demektir. Muhtemel hangi öneri üzerinde konuşursak konuşalım ilke ve felsefenin anayasanın birinci maddesinde kesin bir dille temellenmesidir.

Her anayasa teklifinin Türk milletinin ruh kökünden doğması asıl olmalıdır. Bugünkü siyaset sahnesinde her partinin yeni bir anayasa konusunda destekleyici tavrı görülmektedir. En azından herkes ittifak halinde yeni bir anayasadan bahsetmektedir.

Bir toplum sözleşmesinin hazırlanmasına güçlü vurgu yapıyorsak subjektif değerlendirmelerin tutsaklığından derhal sıyrılmamız gerekecektir. Siyaseti gladyatör arenasında dönüştürmek akıl harcı değildir.

Daha iyiyi bulmak ütopya olarak görülmemelidir. Yeni bir dünya tasarımının hararetle konuşulduğu, Kovid-19 sonrası dönemde bildiklerimizin tamamen dışında bir dünya tablosunu öngörüldüğü tabloda ayağımıza pranga vurduramayız.

Kendi ayağımıza kurşun sıkacak kadar şuursuz olamayız. Bindiğimiz dalı kesecek kadar ahmak olacak halimiz de yoktur. Ne yapacaksak bunu birlikte gerçekleştirmekle mükellefiz. Elbette karar milletindir, irade milletindir fakat bizim de milletimizin temsilcileri olarak taşıdığımız sorumluluklar vardır.

Artık uzlaşmak ve yeni bir anayasa hazırlamak milli vecibedir. Buna sırt dönenler fuzuli bahanelerle konuşmaya bile uzak olanlar demokratik hesaba şimdiden hazır olmalıdır.

18 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen 13. Olağan Büyük Kurultayımızda paylaştığım 5 stratejik hedeften biri Türk tipi Başkanlık sistemine sahip çıkmaktır. Bir başka stratejik hedef olarak da sivil, geniş katılımlı yeni bir anayasa hazırlığını göstermiştim. MHP bu kapsamda gerekli çalışmalarını sürdürmek ve önümüzdeki birkaç ay içinde hazırlıklarımız tamamlanacaktır. Grup toplantısında da aynen şöyle demiştim: Türkiye'nin yepyeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu görmek ve bunun da gereğini yapmak lazımdır.

Bu tarihi göreve MHP ön şartsız hazırdır. Bu ihmal edilemez görevin şuuruna Cumhur İttifakı hakimdir. Yeni anayasa hedefi aynı zamanda Türk milletinin hedefidir.

100 maddelik düzenleme hazır

MHP yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır. 100 maddelik yeni anayasa adıyla yeni anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlanmıştır. İlk sözümüz yerine getirilmiştir. Ön çalışma şu anda elimizdedir.

Partimiz Cumhuriyetin 100. yılında 100 maddelik yeni anayasa önerilerimizi milletimize ve siyasi mutahaplarına bugün itibariyle duyurmaktadır.

Devletin genel esasları, ilk 5 maddede düzenlenen şekli ve nitelikleri aynen korunarak 1. maddede ele alınmış, maddenin son fıkrasında 'bu madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez' denilmiştir.

Hakları düzenleyen tüm maddelerdeki sınırlama sebepleri kaldırılmıştır.

Anayasanın 3. kısmında 3 bölüm halinde yasama, yürütme ve yargı başlıklarıyla düzenlemiştir. TBMM Başkanı'na tarafsız konumuyla siyasi krizlerin çözümünde arabuluculuk işlevi eklenmiştir.

Milletvekillerinin dokunulmazlığı ile düşme sebebine dair belirsizlikler onarılmıştır.

Başkanlık sistemi yeni anayasa sistemi ile kurumsal yapıya kavuşturulmuş, Başkanlık ile birlikte 2 başkan yardımcısı seçilmesi şeklinde belirlenmiştir.

Yargı organlarının yapılanmasına yargı ayrılığı sistemi devam ettirilmiş, Anayasa Mahkemesi özel bir statüde düzenlenmiş, siyasi parti kapatma davaları yüce divan adıyla yeni bir mahkemeye verilmiş, yargıya ilişkin üye seçiminde TBMM'nin yetkileri genişletilmiştir.