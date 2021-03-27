Bahçeli 1821'e döndü: Kanımız yerde, günü geldiğinde bedeli ödetilecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs'ta Limasol'a bağlı Episkopi köyünde bir camiye gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Saldırıyı "lanetlediğini" söyleyen Bahçeli, "1821 Mora ayaklanmasının 200.yıldönümü münasebetiyle Türklere ölüm sloganları atanlar, cami duvarlarına mavi boyayla haç resmi çizenler alçaktır, korkaktır, günahkârdır" dedi.
200 yıl öncesine dönen Bahçeli, "Mora ayaklanmasında şehit edilen, şiddet ve dehşet tüneline sokularak hayatlarını kaybeden Müslüman Türklere Allah’tan rahmet diliyor, hepsini saygı ve şükranla anıyorum. Kanımız hala yerdedir, günü geldiğinde bedeli muhasım odaklara elbette ödettirilecektir" ifadesini kullandı.