Bağımlılık sistemin neresinde duruyor?

Bir süredir farklı tezahürleriyle toplumun gündemine girmiş ve özellikle gençlerin günlük yaşantısında farklı boyutlarda ve farklı çeşitleriyle gittikçe daha büyük bir yere ve etkiye sahip olmaya başlayan bağımlılık, yozlaştırıcı ve yıkıcı bir etkiye sahip. Düzenin devamı için de patron sınıfı tarafından bir araç olarak kullanılan alışkanlıklar, bugünlerde uyuşturucu madde, alkol, sosyal medya kullanımı ve başka şekillerde gençliğin hayatında yer edinmeye başlamış durumda. Bağımlılığa karşı mücadeleyi bağımlılık konusunda çalışma yapan uzmanlarla ve komünist gençlerle konuştuk.

Bağımlılığın ne olduğunu tanımlayarak başlayalım isterseniz. Bağımlılığın nedeni ya da sonucu olarak karşımıza çıkan toplumsal faktörlere de bakarak değerlendirdiğimizde bağımlılık nedir ve neden bir sorundur?

Psikiyatrist Cem Taylan Erden: Bağımlılık insanın üretici becerilerini ciddi biçimde kısıtlayan, insanı salt bir tüketici haline getiren bir süreçtir. Bu haliyle tam da kapitalizme göredir. Kapitalizm de insanı tek bir alanda meta üreten diğer tüm alanlarda ise sınırsızca tüketen bir varlığa dönüştürmeye çalışmaktadır. Bağımlılık emekçi sınıflar için ciddi bir sorundur, burjuvazi açısından ise sınıf mücadelesinde işlevli ciddi bir silahtır.

Psikiyatrist Aykut Çobadak: Bir kere adını net koymak lazım. Uyuşturucu madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı, sigara bağımlılığı. Şimdi de psikiyatride tanı sınıflamasına tam girmemiş olsa da internet ve oyun bozukluğu veya birçok kişiye göre bağımlılığı. Çok açılmadan, aslında kelimenin kendisi bize olan biteni net anlatıyor. Bağım, bir şeyin ve bir kimsenin gücü ve etkisi altında kalmak anlamına gelir. Eğer bir şeyin tesiri altında iseniz, bağımsız hareket edemezsiniz, benliğiniz kendini var edemez. Ki bu bağımlılıkların en önemli göstergesi arama davranışıdır. Eğer madde vücutta azalır ve belli bir eşiğin altına düşerse beden bazı belirtiler vermeye başlar. Bu bazen öyle dayanılmaz bir noktaya gelir ki bunu yaşamak yerine kişi o maddeyi yerine koymaya yönelir. Ve aslında neredeyse bütün yaşam bu maddeyi yerine koyma uğraşısıyla geçer. Düşünün, sabah uyandığınızda ilk aklınıza gelen nerede içeceğim veya bir duble içeyim olacaktır. Bunu düşünen bir kişinin ne birey olarak kendisine ne de topluma bir katkısı olabilir. O nedenle bağımlılığın, insanı kendisine yabancılaştırması, toplumdan uzaklaştırması bu düzenin istediği bir şeydir. Bu bazen uyuşturucu madde ile olabilir bazen bir internet oyunu ile olabilir. İkisinde de yabancılaşma var. Bağımlılıkların sorun olarak görülmesinin 2 boyutu var. Birincisi, bireysel sağlık, diğeri de toplumsal boyut. Örneğin ot olarak tanımlanarak masumlaştırılan esrar, tek bir kullanımda psikoz dediğimiz hastalık belirtilerini tetikleyebilir veya sebebi olabilir. Kaldı ki uyuşturucu maddeler bütün psikiyatrik hastalıkların etkeni olabilmektedir. Yine internet, oyun bozukluğu-bağımlılığı- olan kişilerde depresyon daha sık görülür. Ve bu nedenlerle gelişebilecek hastalıklar önlenebilir. Toplumsal boyutunun bir kısmını sağlık oluştururken, önemli bir boyutu da yapılan araştırmalarda ortaya konan gerçeklerdir. Uyuşturucu madde bağımlılığı, sigara bağımlılığının en çok görüldüğü grup daha yoksul, işçi karakterli, işsiz olan kişilerden oluşuyor. Yani bağımlılığın sınıfsal karakteri çok belirgin ve çürütücü bir etkiye sahip. İnternet ve oyun bağımlılığını da bu çerçevede ve belki ayrı bir konu olarak tartışmak yararlı olur. Ama şunu söylemek gerekir; internet ve oyun çok küçük yaşlarda, gelişmekte olan beyine önemli etkilerde bulunur. Beyinin belli bölgelerinde bazen ölçülebilir, bazen de moleküler düzeyde kalıcı ve olumsuz etkide bulunur. İnternet bağımlılığı denmesinin sebebi de beyindeki etki mekanizmasının uyuşturucu maddelerle benzer olması.

Toplumumuza baktığımızda özellikle gençlerde giderek ağırlığını artıran uyuşturucu madde bağımlılığı ve gençlerin bağımlılık ölçüsünde ilişkilenmeye başladığı sosyal medya kullanımı gibi sorunların sebepleri nelerdir?

Aykut: Bu yanıtı oldukça uzun olan, geniş bir çerçevede tartışılması gereken bir nokta. Çünkü tıpta, özelinde de psikiyatride hastalıkların sebeplerini önlenebilir sebepler ve önlenmesi zor veya mümkün olmayan sebepler olarak ayırabiliriz. Biyolojik yapımız ve genetik etmenler şu anki bilimsel birikimimizle önlenmesi mümkün olmayan veya kısıtlı müdahale edebildiğimiz sebepler. Ama çevresel, yani önlenebilir etkenlerden insanları koruyabildiğimiz zaman birçok hastalığı önleme veya yaygınlığını azaltma şansına sahibiz. Bu bağımlılık için de geçerli. Biyolojik sebeplerin dışında kalanları psikososyal sebepler olarak tanımlayabiliriz. Kişinin genetik ve yetiştiği çevrenin ürünü olduğunu düşünürsek psikolojik sebeplerin de çevreden bağımsız olamayacağını söyleyebiliriz. Bir kere, uyuşturucu pazarı diye bir pazar var ve ciddi sermaye birikimine sahipler. Dolayısıyla üretilen bir madde varsa tüketicisini de bulmak zorundalar. Bu da toplumda en zayıf halkayı oluşturan bireylerden oluşmakta; çoğunlukla toplumda umudunu kesmiş bireyler, umutsuz, mutsuz kişiler, toplumsal yaşama girmekte zorlanan ve yer edinemeyen, stres altındaki kişiler. Haziran ayında Birleşmiş Milletler Dünya Uyuşturucu Raporu'nu yayınladı. Uyuşturucu madde kullanımında risk faktörlerini yoksulluk, savaşlar, mültecilik, evsiz olmak, sosyal dışlanma ve eşitsizlik, akran ve çevresinde madde kullananların olması ve psikolojik travmaları olarak sıralamış. Evet doğru ve bu düzenin, kapitalist sistemin bir itirafı bu. Sosyal medya ve oyun kullanımında da benzer bir durum var. Sürekli oyunlar üretiliyor, oyun kartelleri var, üretim direkt haz almaya yönelik. Yine, insanlar yalnızlaştıkça kendilerini var edebilecekleri bir alan buluyor. Gerçek hayatta çok çekingen bir kişinin, oyundaki avatarı çok güçlü ve sürekli kazanan oluyor. Gerçekle bağdaşmayan bir olanak sunuyor kişiye. Sunulan bu yanılsama çok kuvvetli.

Bağımlılığın küresel ölçekte yaygınlaşması...

Cem Taylan: Bağımlılığı Bruce Alexander “dislokasyon teorisi” ile açıklar. Buna göre küreselleşme de denilen emperyalist üretim ve tüketim ilişkilerinin tüm toplumsal dokuları belirlemeye ve çürütmeye başlaması, insanların geleneksel sağaltıcı ve koruyucu bağlarından kopartılarak geleceksiz ve güvencesiz bir yaşam içerisinde tutunmaya çalışmalarının yan sonuçlarından biri bağımlılığın küresel ölçekte yaygınlaşmasıdır.

Lise öğrencisi Başak: Sosyal medya bağımlılığı, bilgisayar oyunları bağımlılığı, uyuşturucu madde bağımlılığı gibi çeşitli bağımlılıkların sebeplerini düşündüğümüzde aklımıza birçok yanıt gelir ama aslında hepsi aynı kapıya çıkıyor, kapitalizm. Kapitalizm insanları bireyselliğe itiyor, yalnızlaştırıyor. Dünyanın ve ülkemizin çok büyük bir bölümünü işçiler oluşturuyor ve yine dünyanın her yerinde işçiler geçim sıkıntısı içerisinde yaşıyor. Bu ailelerde dünyaya gelen gençler kapitalizmin gerçekleriyle çok küçük yaşlarda tanışıyor. Gelişim çağında kültür, sanat, bilim açısından kendilerini doyurmaya ne vakit ne para bulabiliyorlar. Bu yüzden kapitalizmin yeterince daralttığı dünyalarından biraz olsun uzaklaşabilmek için gençler teselli ararken bağımlılık batağına çoktan düşmüş oluyorlar.

Üniversite öğrencisi Hasan İzzet: Gündelik yaşantılarına baktığımızda gençler büyük bir tatminsizlikle de karşı karşıya. İşten veya okuldan arta kalan zamanlarında sosyal bir çevrede kendilerini var etmek istediklerinde kendilerine nitelikli bir ortam bulamıyorlar veya zaten böyle bir ortam aramaktan artık vaz geçmiş kendilerini tatmin arayışı içerisinde oldukları sanal bir ortamda arta kalan zamanlarını harcıyor oluyorlar. Bilgisayar oyunlarına ve sosyal medyaya düşkünlüklerinin bir sebebi de bu diye düşünüyorum. Sosyal medya aracılığıyla hiç olmadıkları kişiler olup gerçeklikte hiç yapmayacakları- söylemeyecekleri şeyleri de kusuyorlar. Bu, bence, çocuğun gelişim aşamasında yaşanan psikolojik travma veya boşlukların alan açtığı bir olgu. Birey olarak bir karakter geliştirememiş veya gelişim evresinde aile ve çevresinden gerekli karşılığı alamamış olmanın yarattığı boşluk bu şekilde bir karşılık yaratıyor. Ve bu durum ailenin fazla çalışma saatleri vb. sebeplerle çocuklar ile ilgilenememesi, toplumun bilinçsizliği ve buraya yönelik herhangi sağlıklı bir müdahalenin de yapılmamasından kaynaklı olarak gittikçe artıyor.

İstatistiklere baktığımızda son yıllarda ciddi bir biçimde artan uyuşturucu madde ve sosyal medya bağımlılığı gibi sorunlara karşı somut bir mücadele örneği oluşturulmamasına karşın AKP’nin bağımlılıkla mücadeleyi imamlara bıraktığı ve bağımlı gençlerin tarikatlara yönlendirildiği örneklerle karşılaştık. İktidarın bu hamlelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Başak: Bir bağımlılık başka bir bağımlılıkla değiştirilirse bunun bir anlamı kalmıyor. Çünkü bağımlılık dinsizliğin, allahsızlığın yol açtığı bir durum değil. Çoğumuzun çevresinde ateist de olsa, müslüman da olsa uyuşturucu madde kullanan veya bağımlı olan insanlar var. Önceki sorularda ele aldığımız gibi bağımlılık sadece alkol, uyuşturucu, sigara bağımlılığı değildir. Bu tür madde bağımlılıklarının bile fizikselden çok kişinin zayıflığından ya da psikolojik sorunlarından kaynaklandığını biliyoruz. Bu sebeple sosyal medya bağımlılığı, oyun bağımlılığı, hatta bir kişiye olan bağımlılıktan bahsediyoruz. Kişi bunlara bağımlı olurken hayatındaki başka boşlukları doldurmaya çalışıyor aslında. İnsanın elbette bir inancı olabilir. Ama hayatındaki bütün boşlukları yine inancıyla doldurmamalı. Kendini geliştirebileceği kültüre, bilime, sanata, spora vakit ayırabilmeli. Topluma faydalı olmak adına mücadele verebilmeli. Ne yazık ki kapitalizm şartlarında gün geçtikçe gelir uçurumu artıyor. Orta halli sayabileceğimiz bir kesim neredeyse kalmadı. Bu şartlarda insanların kendilerine vakit ayırabilmesinin tek karşılığı para. Ne gençler ne yetişkinler ne de yaşlılar kaliteli bir yaşam sürebiliyor. İnsanlar temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyorlar ki sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilsinler. Bu da insanların hayatındaki boşlukları doldurmaya çalışmasının bağımlılıklara evrilmesine sebep oluyor.

Çözüm dinde değil ama onların elinde sadece din var

Cem Taylan: Bir hikâye var, adamın biri akşamın bir saatinde sokak lambasının altında bir şeyler aranıyormuş ve oradan geçmekte olan biri ne yaptığını sorunca kaybettiği anahtarlarını aradığını söylemiş, anahtarını nerede kaybettiği sorulunca ilerde bir yeri göstermiş ama burada ışık olduğu için anahtarını burada aradığını belirtmiş. AKP iktidarı da bu hikayedeki adam gibi, sorunun çözümü başka yerde olduğu halde çözüm araçları kendi dünya görüşleri ile sınırlı ve bilimsellikten uzak.

Hasan İzzet: AKP’nin bağımlılığı bir sorun olarak görüp buna karşı gerçek bir mücadele ortaya koymayı düşündüğünü sanmıyorum. Önceki cevaplarda da değinildiği gibi bağımlılık bize karşı bir silah olarak kullanılıyor. AKP ve patronların istediği bağımlılıklardan kurtulmuş, özgür bir gençlik değil, aksine bağımlı, kendi iradesine sahip olamayan, kolay yönetilebilir bir topluluk. Uyuşturucu madde ve diğer bağımlılıkların çözümü afyonlaştırılmış bir din olamaz. Bağımlılıkla mücadelede samimi olan bir iktidar öncelikle bu sorunu ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldırmaya çalışmalı.

Aykut: Sadece bağımlılık değil neredeyse bütün alanlara dini referanslarla bir müdahale var. Örneğin hastanelere manevi destek birimleri kuruldu. Bu, toplumu bilimsel referanslardan uzaklaştırıp, dinsel referanslara bağlama çabası. Korona virüs henüz yaygınlaşmadan önce, hatırlarsanız bilimden uzak birçok kişi saçma sapan önerilerde bulunuyordu. Ama bilime sarıldılar. İmamlara aşı üret diyemezler. Burada da öyle. Bilim ve aydınlanma kazanacak.

Peki bağımlılığa karşı gerçek bir mücadele nasıl verilir ve bağımlılığın bir sorun olmaktan çıkacağı, bireylerin özgür olacağı ve bu bağımlılık ilişkilerinden kurtulabileceği bir toplum mümkün mü?

Aykut: Daha önce risk faktörlerini sıralamıştım. Bunlara baktığımız zaman hangisi değiştirilemez? Bireye güvenli bir ortam, sağlıklı büyüme koşulları sağlandığında, kişi kendisini var edebileceğini düşündüğünde bir boşluk oluşmaz, kişi kendisini boşlukta hissetmez. Oluşsa bile kuracağınız sistem bunu onarabilir. Psikolojik travma diyoruz. Depremlerden, sel felaketlerine, tecavüzlerden, savaşlara… Hangisinden insanlığı koruyamayız? Ama bu düzende olmaz. Bir Küba'da bu sorunlara yaklaşıma bakın, bir de ABD veya Türkiye'de. Hangisi koruyucu? Bunların kaynağı bu düzen. Evet tek tek bireyleri tedavi etmeliyiz, ancak kaynağı kurutmadan sorundan kurtulamayız. Kaynak kapitalist sistemin kendisi. Böyle bir toplum mümkün ve mümkün olmak zorunda. İnsanlığın başka çıkışı yok.

Bağımlılıkla baş edilebilir, suç örgütleriyle de...

Cem Taylan: Elbette ki böyle bir toplumsal yaşantı mümkün. Örneğin Küba nasıl Covid-19 ile mücadelede dünya ölçeğinde bir başarı gösteriyorsa, bağımlık konusunda da toplumcu sağlık anlayışıyla oldukça başarılı bir mücadele yürütüyor. Bağımlılık, kişilerin sağlıklı bağlarla birbirleri ile ilişkilendiği, kişilerin üretici yanlarını destekleyen ve besleyen bir toplumsal ortamda yaygın bir sorun olmaktan çıkabilir. Bir de tabii iktidarın uyuşturucu madde piyasasını kontrol eden suç tekelini kırması, bu tekel ile iş birliği yapan unsurları temizleyebilmesi vs. uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadelede bir önkoşul. Çin 1950‘li yıllarda devrimden sonra bunu başarabildi. Üç yıl gibi kısa bir sürede toplumsal bir mücadele yürüterek, suç örgütlerini temizleyerek ve kişilere tedavi ve rehabilitasyon olanakları yaratarak uyuşturucu madde bağımlılığını neredeyse sıfırladı. Bu neden yeniden yapılamasın ki?

Başak: Bence bağımlılığa karşı bir mücadele ancak kapitalizme karşı devrimci bir mücadeleyle mümkün. Düzenin çürüttüğü gençlik, hatta toplum, düzenin toksikliğinin farkında değil. Bu insanlara önce düzenin çarkının bozuk olduğunu, işlemez hale geldiğini göstermemiz gerek. İnsanların temel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabildikleri, gençlerin gelecek kaygısı gütmedikleri bir dünyada yaşayan bir insan niçin kötü alışkanlıklara yönelsin? Dünya sağlık örgütünün yaptığı araştırmalara baktığımızda madde bağımlılığının da bu sebepten yaşanan ölümlerin de ilk sırasında hep kapitalizmin, emperyalizmin kalelerini görüyoruz. İnsanların seçeneklerinin olduğu, özgür olduğu bir dünya mümkün. Küba sağlık alanında neden bu kadar başarılı hiç düşündünüz mü? Çünkü yeteneğe dayalı bir eğitim sistemi var. Gençler daha çok para kazanmak için değil topluma sağlık alanında faydalı olmak için doktorluk, hemşirelik mesleklerini tercih ediyorlar. Gelecek kaygısı olmayan, her gün mutlu uyanan gençler elbette daha başarılı olacaktır.

Hasan İzzet: Ben de uyuşturucu madde, alkol ve sosyal medya kullanımı gibi bağımlılıkların olmadığı, özgürce yaşamanın mümkün olduğu bir toplumun mümkün olduğunu düşünüyorum ve bundan önceki sosyalist deneyimler ve Küba bana bu konuda umut veriyor. Bundan önceki deneyimlere ve bugün Küba’ya baktığımızda bunun ancak örgütlü bir toplumla mümkün olduğunu görüyoruz. Öyleyse hem tüm bu kötülükleri başımıza bela eden düzeni değiştirmek hem de insanca, özgür bir toplumda yaşamak için örgütlü bir mücadele ortaya koymak gerekiyor.