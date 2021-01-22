Bağdat'taki saldırıyı IŞİD üstlendi

Bağdat’ta en az 32 kişinin öldüğü bombalı saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlendi. IŞİD, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıların hedefinin Şiiler olduğunu belirtti.

Bağdat'ta en son Ocak 2018'de bu çapta bir intihar saldırısı düzenlenmiş, aynı meydanda 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih söz konusu saldırıları, "ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışan hain bir saldırı" olarak nitelemiş, "Bağdat'ta yaşayan yurttaşlara karşı bu dönemde gerçekleştirilen iki terörist patlama, karanlık grupların halkımızın barışçıl bir gelecek için gösterdikleri mücadele ve arzuyu hedef alma girişiminde olduklarını doğruluyor. Ülkemizi istikrarsızlaştırmaya çalışan bu hain girişimlere karşı kararlılıkla duruyoruz" demişti.