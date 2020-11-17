Irak başkenti Bağdat'ın merkezinde yabancı misyon temsilcilikleri ve hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye 4 füze atıldı.
Saldırı sonrası bölgeden siren sesleri yükseldi.
Irak hükümetinden ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Haber Merkezi
Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye füze saldırısı düzenlendi.
Dış Haberler
Irak başkenti Bağdat'ın merkezinde yabancı misyon temsilcilikleri ve hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye 4 füze atıldı.
Saldırı sonrası bölgeden siren sesleri yükseldi.
Irak hükümetinden ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.