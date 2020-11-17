Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı

Irak başkenti Bağdat'ın merkezinde yabancı misyon temsilcilikleri ve hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye 4 füze atıldı.

Saldırı sonrası bölgeden siren sesleri yükseldi.

Irak hükümetinden ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.