Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye füze saldırısı düzenlendi.

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Irak başkenti Bağdat'ın merkezinde yabancı misyon temsilcilikleri ve hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye 4 füze atıldı. 

Saldırı sonrası bölgeden siren sesleri yükseldi.

Irak hükümetinden ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.