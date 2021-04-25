Bağdat'ta pandemi hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı 82'ye yükseldi

Irak'ın başkenti Bağdat'taki pandemi hastanesinde çıkan yangında ölenlerin sayısı 82'ye yükseldi. Yangın nedeniyle 110 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Halid el Muhanna yaptığı açıklamada "İbn el-Hatib hastanesindeki yangında 82 kişi öldü. Aralarında hastalar ve personelin de bulunduğu yaklaşık 110 kişiyse yaralandı" dedi. Muhanna bazı yaralıların durumunun kritik olduğunu belirtti.

Bağdat'ın güneydoğusundaki Diyala Köprüsü bölgesinde bulunan İbn Hatip Hastanesi'nde çıkan yangın, oksijen tüplerinin olduğu bir depoda yaşanan patlama sonrasında meydana geldi. Solunum problemi olan kritik hastalar için yoğun bakım ünitesinin bulunduğu bölgeye yakın bir odada gerçekleşen patlama ve yangından sonra iki katlı binanın içi neredeyse tamamen tahrip oldu.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma talimatı verdi. Hastanenin başhekimi, baş güvenlik görevlisi ve binanın teknik bakımından sorumlu kişiler gözaltına alındı. Hastanede yangından korunma sistemleri olmadığı ve iç tasarımında yanıcı malzemeler kullanıldığı ortaya çıktı.

Olaydan sonra, ülkede Irak sağlık bakanının istifası talepleri bir dizi milletvekili ve siyasi parti tarafından dile getirildi. Irak parlamentosu olaya ilişkin Pazartesi günü acil bir oturum düzenleyecek.