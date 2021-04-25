Bağdat'ta pandemi hastanesinde çıkan yangında en az 28 kişi öldü

Irak menşeli Dicle TV'nin haberinde bildirdiğine göre, Cumartesi gece saatlerinde Bağdat'taki bir Covid-19 hastanesinde çıkan yangında en az 28 hasta yaşamını yitirirken 50'den fazla hasta yaralandı.

Ancak Irak insan hakları komisyonuna göre, yangında 30 ila 45 kişi öldü. Komisyon sağlık bakanından istifa etmesini talep etti.

Irak başkentinin güneydoğusundaki Diyala Köprüsü bölgesinde bulunan İbn Hatip Hastanesinde çıkan yangın, oksijen tüplerinin olduğu bir depoda meydana gelen patlama sonrasında meydana geldi. Solunum problemi olan kritik hastalar için yoğun bakım ünitesinin bulunduğu bölgeye yakın bir odada gerçekleşen patlama ve yangından sonra iki katlı binanın içi neredeyse tamamen tahrip oldu.

Olay yerine yaklaşık 30 itfaiye birimi gönderildi. Sivil savunma ve acil servis, felaket anında hastanede yaklaşık 120 kişinin bulunduğunu tahmin ediyor. Bunların yaklaşık 90'ı kurtarıldı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma talimatı verdi. Hastanenin başhekimi, baş güvenlik görevlisi ve binanın teknik bakımından sorumlu kişiler gözaltına alındı. Hastanede yangından korunma sistemleri olmadığı ve iç tasarımında yanıcı malzemeler kullanıldığı ortaya çıktı.