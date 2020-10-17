Bağdat'ta KDP binası ateşe verildi

Haşd el Şaabi destekçileri tarafından Irak’ın başkenti Bağdat’ta Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) binası ateşe verildi.

Rûdaw'da yer alan habere göre, sabah saatlerinde Bağdat’ın Karada bölgesinde bulunan KDP’nin binası önünde Haşd el Şaabi destekçisi bir grup protesto gösterisi düzenledi.

Protestoların büyümesi sonrası bina ateşe verildi.

Rûdaw’a konuşan KDP’nin Bağdat İl sorumlusu Şwan Muhammed Taha, Haşd el Şaabi'nin günlerdir sosyal medya aracılığıyla Cumartesi günü KDP binası önünde protesto gösterisi düzenleyeceklerini bildirdiğini ifade ederek, “Biz de öncesinde Iraklı güvenlik güçlerinin yanı sıra ilgili tarafları uyardık. Dün güvenlik güçleri parti binasını önünde nöbet tutmaya başladı ancak bu sabah itibariyle yapılan saldırılara karşı kayıtsız kaldılar. Aksine kapıları açtılar ve göstericiler içeri girerek bize saldırdılar. Öncesinden ne yapacaklarını ve niyetlerini bildiğimiz için önlemimizi aldık” dedi.

Habere göre, KDP Politbüro üyesi ve eski Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari'nin, Irak Hükümeti’nin "temel bir görevi Yeşil Bölgesi’yi milis ve halk güçlerinden temizlenmek" sözleri sonrası gerilim yükselmişti.