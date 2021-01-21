Bağdat'ta intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde bombalı intihar saldırısı düzenlendi.

Irak ordusundan yapılan açıklamada çifte intihar saldırısında en az 28 kişinin yaşamını yitirdiği, 73 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bağdat Operasyonlar Kumandanlığı'ndan Tuğgeneral Hazım Azzawi Irak Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Tayaran Meydanı yakınlarındaki Bab El Şarki'de kalabalık bir pazar yerinde iki patlama olduğunu söyledi.

Irak Ordusu sözcüsü Yahya Resul ise güvenlik güçlerinin takibi sırasında iki saldırganın üzerlerindeki patlayıcıları infilak ettirdiğini açıkladı.

Saldırıları üstlenen henüz olmadı.

İkinci patlamanın ardından güvenlik güçlerinin büyükelçiliklerin ve hükümet binalarının olduğu Yeşil Bölge'ye sevk edildiği belirtildi.

Bağdat'ta Tayaran Meydanı'ndan Ocak 2018'de düzenlenen intihar saldırısında en az 27 kişi yaşamını yitirmişti.