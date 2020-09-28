Bağdat’ta havalimanını hedef alan roket saldırısında 5 sivil yaşamını yitirdi

Irak ordusu, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir eve 2 Katyuşa füzesi isabet ettiğini, saldırıda aynı aileden 2’si kadın 3’ü çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Saldırıda 2 çocuğun da yaralandığı belirtildi.

Irak Savunma Bakanlığı’na bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir eve 2 adet Katyuşa füzesi ile saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada füzelerin ABD askerlerinin konuşlandığı Bağdat Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldığı ancak havalimanı yakınlarındaki bir eve isabet ettiği belirtildi.

Saldırıda evin tamamen yıkıldığı, füzelerin Bağdat'ın batı kesimindeki Cihad mahallesinden atıldığı aktarıldı.

Açıklamada Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin füzenin atıldığı bölgeden sorumlu tüm emniyet birimleri hakkında görevlerini gerektiği gibi yerine getirmemeleri nedeniyle soruşturma açılması talimatı verdiği, bu tür güvenlik ihlallerine yol açanların cezalandırılacağı ifade edildi. Irak ordusu saldırıyı gerçekleştirenleri “suç çeteleri ve yasadışı gruplar” diye niteledi. Açıklamada Kazımi’nin saldırıyı düzenleyenlerin cezalandırılması talimatı verdiği, tüm emniyet birimlerinden de bu tür saldırıların önlenmesi için istihbarat çalışmalarını artırmasını istediği kaydedildi.

ABD'nin Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis'i öldürmesinin ardından ülkedeki ABD varlığına yönelik füze saldırıları sıklaşmıştı. Iraklı Şii milisler, Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi yönündeki kararının yerine getirilmemesi durumunda ülkedeki ABD varlıklarını hedef alacağını duyurmuştu. ABD yönetimiysa bugün, Irak'taki ABD askerlerini hedef alan füze saldırılarına karşı Irak hükümetinin "hızlı ve kararlı" bir biçimde harekete geçmemesi durumunda Bağdat'taki büyükelçiliğini kapatacağını bildirmişti.