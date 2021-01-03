Bağdat’ta binlerce kişi Süleymani ve Mühendis’i anma töreninde buluştu

ABD tarafından hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis bugün Irak’ın başkenti Bağdat’taki Tahrir Meydanı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Binlerce kişinin katıldığı törende konuşan Haşdi Şabi Başkanı Falih Feyyad, Süleymani ve Mühendis'in öldürülmesinin ardından Ocak 2020'de Irak Meclisinde çıkarılan yasayı anımsatarak, "ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasına ilişkin karar uygulamaya konulmalı" dedi.

Fetih ittifakı ve Bedir Örgütü lideri Hadi Amiri de, yaptığı konuşmada işgalci güçlerin ülkeden çekilmesi çağrısında bulundu. Amiri, Süleymani ve Mühendis’in kendilerini “egemenlik, onur ve Irak’ın yararı için feda ettiklerini” söyledi.

Haşdi Şabi güçleri olarak bu suçu işleyenlerin hak ettikleri cezayı almaları için çabalarını sürdüreceklerini söyleyen Amiri, “Biz savaş insanı değiliz ve şiddeti teşvik etmiyoruz. Bizim mesajımız barış ama saygınlık, egemenlik ve onur bağlamında barış” dedi.

Bağdat’ın yanısıra Basra, Dikar, Maysan, Vasıt ve Mutenna kentlerinde de Süleymani ve Mühendis için anma törenleri düzenlendi.

Bağdat’ta Tahrir Meydanı’nda düzenlenen törenden önce gece saatlerinden itibaren çok sayıda kişi suikastın yapıldığı Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda toplanarak Süleymani ile Mühendis'i andı.

ABD 3 Ocak 2020'de Bağdat Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği hava saldırısında Süleymani ve Mühendis'in aralarında bulunduğu 10 kişiyi öldürmüştü.