Bağcılar'da tekstil atölyesinin bulunduğu binada patlama: 4 yaralı

İstanbul Bağcılar'da mobilya mağazası ve tekstil atölyesi olarak kullanılan 4 katlı bir binada saat 18.15 sıralarında patlama meydana geldi.

Sebebi henüz belirlenemeyen patlama sırasında binada bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Binanın yanındaki rehabilitasyon merkezi de kontrol amaçlı olarak boşaltıldı.

Binadaki soğutma çalışmalarına devam eden ekipler patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.