Bağcılar'da tekstil atölyesinde patlama

İstanbul Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde bir tekstil atölyesinde saat 13.30'da patlama meydana geldi. 3 katlı işyerinin birinci katında bulunan trafo, işçilerin mesaide olduğu sırada henüz bilinmeyen bir sebeple patladı.

DHA'nın haberine göre, patlamanın ardından işyerinde küçük çaplı bir yangın çıktı. İşçilerden biri, patlamada yaralanan mesai arkadaşını kucağına alıp dışarı çıkardı.

Bir süre yerde yatan yaralı işçi kadın, ambulans gelmeden önce olay yerinde bulunan hafif ticari araç ile hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.