Bağcılar'da 'onların' evi açıldı: Çocuk yaşta başlayıp senelerini verenler

Türkiye Komünist Partisi'nin işçi evlerine bir yenisi daha eklendi. Tekstil sektörünün en acımasız koşullarla üretim yaptığı İstanbul'un yoksul bölgelerinden Bağcılar açılan işçi eviyle emekçilerin mücadelesinde önemli bir buluşma mekanı kazandı.

Makineciler, overlokçular, son ütücüler

Bağcılar İşçi Evi açılış konuşmasını Türkiye Komünist Partisi Bağcılar örgütü adına Ruken Turgut yaptı.

Tekstil atölyelerindeki göçmen emeğinin ve çocuk işçiliğin Bağcılar'da yoğunlaştığını söyleyen Turgut tekstil işçilerinin çalışma koşullarını şu sözlerle anlattı:

"Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Bağcılar İşçi Evi, fason olarak çalışan tekstil atölyelerinin, günışığı görmeyen merdiven altı işletmelerin merkezinde kurulacak. Yanı başımızdaki tekstil atölyelerinde makineciler, overlokçular, son ütücüler, çocuk yaşta başladıkları mesleklerinde senelerini, hatta canlarını feda ediyorlar. Suriyeli, Türkmen, Afgan, Moğol emekçiler kaçak, güvencesiz ve ucuza çalıştırılarak insanlık dışı koşullarda üretim yapmaya zorlanıyorlar. 12 yaşında çocuk işçiler saya tezgahlarında nasır tutmuş elleriyle ayakkabı işliyor. Yirmi metrekare içinde on kişi çalışan işçiler salgın döneminde 'Evde Kal!' çağrılarını fabrikada dip dibe çalışırken duyuyor. Salgının başından bu yana patronlara her türlü teşvik sağlanırken işçilere kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin dayatmaları sunuluyor."

İşçi evlerinin emekçilerin bir araya gelip işyerlerinde yaşadıklarını hak gasplarına karşı birlikte çözüm üreteceği mekanlar olduğunu belirten Turgut "Açılan her bir işçi evimiz, emekçilerin mücadele ve dayanışma evi olacak. İşçilerin, emekçi kadınların, mahalle halkının, işçi çocuklarının yan yana geleceği, birlikte üreteceği atölyeler, kurslar düzenleyeceğiz."

'TKP halkın yanındayken onlar patronlar için yasa çıkarıyordu'

TKP Merkez Komitesi adına konuşan Alpaslan Savaş açılışta yaptığı konuşmada İzmir Depremi'nde yaşananları hatırlattı. Türkiye Komünist Partisi'nin örgütlü yapısı sayesinde kriz anında hızlıca organize olup yıkım olan bölgeye ilk ulaşan "teşkilat" olduğunu belirten Savaş konuşmasına şöyle devam etti:

"TKP bir süredir mahallelerde semtevleri, işçi yoğunluğu olan merkezlerde de işçi evleri açıyor. Bu evlerde emekçiler, işçiler, mahalleliler dayanışma içinde mücadele ediyor, öğreniyor, öğretiyor. Bunun en değerli örneğini İzmir depremi sonrası gördük. Çeşitli devlet kurumlarının devreye girmesinden bile önce komünistler, yurtseverler felaketin yaşandığı yere varmışlardı ve halkın yanında, onlarla birlikte sorunların çözümü için mücadele etmeye başlamışlardı. Patronlar için siyaset yapanlarsa aynı saatlerde yani emekçiler göçük altındayken Meclis'te esnek çalışmayı getiren, kıdem tazminatını ortadan kaldıran ve genç işçilerin emekliliğini imkansızlaştıran düzenlemeleri görüşüyorlardı."

Bağcılar İşçi Evi'nin aynı zamanda Birlik Sendikası ve Patronların Ensesindeyiz Ağı'nın irtibat yeri olacağını da söyleyen Savaş sözlerini şöyle tamamladı:

"TKP'nin her bir örgütlenme evi, emekçilerin siyaset sahnesine çıkmasını sağlayacak. Burada eğitim hakkı gasp edilen yoksul işçi çocuklarına eğitim verilecek, işçiler haklarını Birlik Sendikası avukatlarıyla bir araya gelerek konuşacak. Merdiven altı atölyelerde çalışan işçiler, benzin istasyonu emekçileri, AVM çalışanları yan yana gelecek ve patronlara 'Siz bölünün, biz İşçi evinde birleşiyoruz' diyecek."