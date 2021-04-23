Bağcılar'da fabrikada patlama ve yangın

Bağcılar’da 2 katlı iş yerinin 2'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binanın pencereleri caddeye fırlarken, çevrede bulunan binalarda da hasar meydana geldi. Patlama saat 05.20 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle pres makinesinde meydana geldi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında, iş yerinin kapalı olması ve içeride kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı engelledi.