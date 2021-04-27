Bağcılar'da çatı yangını: 6. kattan atlayan kişi yaşamını yitirdi

İsatnbul Bağcılar'da Kirazlı Mahallesi 1232. Sokak'taki 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'da yer alan habere göre, yangın nedeniyle çatıda mahsur kalarak yardım isteyen bir kişi, alevlerden kurtulmak için kendisini çatıdan sarkıtarak, vatandaşların açtığı battaniyeye atlaması sonucu yaralandı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Ahmet Çilingir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de binanın çevresindeki cadde ve sokakları kapattı.

Hastanede tedavi altına alınan Çilingir, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.