Bağcılar'da 6 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan polis hakkında karar

İstanbul Bağcılar'da, iki kişiyle tartışırken silahını ateşlemesi sonucu yoldan geçen 6 yaşındaki Suriyeli Zeliha Cumo'nun ölümüne sebep olan sanık polis memuru A.A., "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz müşteki sanık A.A. ile avukatı katıldı.

Mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Mahkeme, tutuksuz müşteki sanık A.A.'nın 6 yaşındaki Zeliha Cumo’ya karşı "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanık A.A. hakkında müşteki sanıklar Recep ile Coşkun Aydın'a yönelik ''kasten yaralama'' suçundan dava açıldığını hatırlatan mahkeme, A.A.'nın eylemi meşru müdafaa sınırları içerisinde kaldığından bu suçtan beraatine hükmetti.

Mahkeme, sanık A.A. hakkında diğer eylemden hüküm kurulduğundan "korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme'' suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığını kararlaştırdı.

Müşteki sanıklar Coşkun ve Recep Aydın'ın sanık A.A.'ya karşı "basit yaralama" suçundan ikişer bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, Coşkun ve Recep Aydın hakkında hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, ayrıca sanık A.A. hakkında 8 yaşındaki müşteki Göksu Şancı'ya karşı "bilinçli taksirle kasten yaralama" suçundan dava açıldığını belirterek, bu suçun uzlaşma kapsamında kaldığını ve uzlaşıldığını belirterek, cezasının düşürüldüğünü açıkladı.