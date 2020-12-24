Bagajında uyuşturucu bulunan AKP'linin yakalanma tutanakları ortaya çıktı

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği eski Basın Müşaviri, Sosyal Uyum İçin Avrupalı Müslümanlar Girişimi (EMİSCO) sözcüsü, kağıt üstünde kurulu görülen Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Veysel Filiz'in, 100 kilo uyuşturucu madde ile Hamzabeyli sınır Kapısında yakalanması tartışma yaratmıştı. Olayın basına yansımaması için iktidardan baskı geldiği de haberlere yansıdı.

Veysel Filiz'in aramadan kurtulmak için kendisinin diplomatik pasaportunun bulunduğunu, bunu ibraz edemeyince diplomatik kimlik kartı gösterdiği ortaya çıktı. Ancak, kartın geçerlilik süresinin de 15 Mayıs 2018'de dolduğu belirlendi.

İhbar üzerine

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre yurt dışına sıkça gidip gelen, televizyonlarda kendisini Türkolog olarak tanıtan ve diğer kimliklerini kullanan, özellikle Yozgatlı siyasetçi ve bürokratlara yakınlığıyla bilinen Veysel Filiz'in, 8 Aralık'ta yurt dışına çıkmak isterken, aracında uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı yapıldı.

Gümrük görevlilerinin aramasından sonuç elde edilemeyince dedektör köpek “Maske”ya arama yaptırıldı. Yaklaşık 100 kilo uyuşturucu aracın özel bölmesinde ele geçirildi.

Olayın basın tarafından duyulmaması için bakanlıktan talimat üzerine talimat gelmesi ise gümrük görevlilerini de şaşkına çevirdi.

İşte olayla ilgili yakalama tutanağı:

'Diplomatik kişiyim'

“8.12.2020 günü saat 20:25’de Türkiye’den çıkış yapmak üzere Hamzabeyli Gümrük Sahasına gelen, P FRA 17FV13298 seri numaralı Fransız pasaportu hamili, 1974/Boğazlıyan doğumlu Veysel Filiz'in sürücülüğünü yaptığı, R.F ve H.F.A'nın da yolcu olarak bulunduğu 34 FLZ 46 plakalı araç, polis pasaport çıkış ve tescil işlemlerine müteakip Kara Kapıları Taşıt Takip Sistemi tarafından X-Ray taramasına sevk edildi.

Araç şoförü Veysel Filiz, ‘Diplomatik kişiliğe sahip olduğunu, aracının X-Ray taramasına girmesini istemediğini' söyledi.

Veysel Filiz'den diplomatik pasaportunu ibraz etmesi istendi. Ancak, diplomatik pasaportunun olmadığını, diplomatik kimlik kartına sahip olduğunu söyledi ve kimlik kartını ibraz etti. Kimlik üzerinde yapılan kontrollerde Veysel Filiz'in ibraz ettiği Belçika Makamlarınca verilen Diplomatik Kimlik

Kartının 15.05.2018 tarihi itibariyle süresinin bitmiş olduğu görüldü.

Filiz'in otomobili X-Ray taramasına sevk edildi. Araçta şüpheli yoğunluk tespit edildi ve detaylı aranması için araç hangara çekildi.

Araç sürücüsü Veysel Filiz'in huzurunda Bölge Amirliğimiz personelleri ve Narkotik Detektör Köpeği ‘MASKE' marifetiyle yapılan arama ve kontrollerde; ‘Maske’, otomobilin arka bagaj kısmına aşırı tepki verdi.

Aracın bagaj kısmında 88_cm boyunda 80_cm eninde ‘menteşeli piston' marifetiyle hareket eden dikdörtgen, orijinalinde bulunmayan, metal kapak tespit edildi.

Metal kapak açıldığında 87 cm uzunluğunda, 67 cm eninde, 26 cm derinliğinde, etrafı alüminyum folyo ile kaplı ‘zula' olarak değerlendirilen alanda gizlenmiş vaziyette kahverengi bant ile kaplanmış ve şeffaf görünümlü çok sayıda paket olduğu görüldü.

Maddelerin eroin olduğu görüldü. Söz konusu paketlerden, usulüne uygun olarak alınan numuneleri Multi-Drug marka Uyuşturucu Madde Test Kiti ile yapılan ön analizlerinde uyuşturucu maddelerden “OPF'(Eroin) ikazı alındı.

Değeri 49 milyon TL

Kimyasal madde tespit cihazıyla yapılan analizde de eroin uyarısı alındı. Uyuşturucu maddelerin hassas tartım ve tespitinde; toplam 182 paket içerisinde daralı ağırlığı 98 kilo 740 gram eroin ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değeri yaklaşık olarak 49 milyon 372 bin Türk Lirası olarak hesaplandı.

Şüpheli Veysel Filiz'e yasal hakları hatırlatıldı ve gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde gizlilik içinde devam ediyor.

Veysel Filiz, Savcılıkta verdiği ifadede uyuşturucunun kendisine ait olmadığını, nasıl aracına konulduğunu bilmediğini ve bunun bir komplo olduğunu öne sürdü.

Tutuklanan Veysel Filiz'in daha önce meslekten çıkarıldığı, Brüksel Büyükelçiliği'ndeki görevi sırasında da zimmetle ilgili soruşturma geçirdiği öğrenildi."