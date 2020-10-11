BAE'li diplomat: Türkiye'nin Katar'daki askeri varlığı kutuplaşmayı tetikliyor

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Türkiye'nin Katar'daki askeri varlığının bölgedeki olumsuz kutuplaşmaya katkıda bulunduğunu ve Körfez ülkeleri için acil bir durum oluşturduğunu söyledi.

Gargaş sosyal medya hesabında "Arap Körfezi'ndeki Türk askeri varlığı acil bir durumdur ... Bu kutuplaşmayı güçlendirir ve devletlerin egemenliğini ve Körfez ülkeleri ile halklarının çıkarlarını göz ardı eder." dedi.

الوجود العسكري التركي في الخليج العربي طارئ، ويساهم في الاستقطاب السلبي في المنطقة، هو قرار نخب حاكمة في البلدين يعزز سياسة الاستقطاب والمحاور ولا يراعي سيادة الدول ومصالح الخليج وشعوبه، فمنطقتنا لا تحتاج الحاميات الإقليمية واعادة انتاج علاقات استعمارية تعود لعهد سابق. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 10, 2020

Askeri üs yaklaşık 5.000 TSK personeli barındırıyor. AKP ile Katar hanedanları arasında son yıllarda artan bir finansal birliktelik göze çarparken iki hükümet de Suriye ve Libya'daki çatışmalarda aynı cihatçıları destekliyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgedeki Türk askerlerinin bölgesel istikrara katkıda bulunduğunu söylemişti. Erdoğan yeni tamamlanan Türk askeri üssünün açılışını yapmak için haftanın başlarında Doha'yı ziyaret etti.

Katar, bölgesel gerilimler ve jeopolitik gündemi nedeniyle 2017'den bu yana Körfez komşuları tarafından abluka altına alındı.