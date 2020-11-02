BAE'li Bakan Fransa'ya dönük protestolara karşı Macron'u savundu, Erdoğan'ı eleştirdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Müslüman ülkelerin Fransa protestolarıyla ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u savundu.

Euronews'un haberine göre, Alman basınına konuşan Gargaş, suçlamaların aksine Macron’un "Müslümanları dışlamaya çalışmadığını ve sözlerinin çarpıtıldığını" belirterek, “Macron’un ne söylediğini iyi dinlemek gerekiyor. O Müslümanların Batı’da gettolaşmasını istemiyor ve bu konuda haklı” dedi.

Müslümanların uyumlu olması gerektiğini savunan Gargaş, "Fransa'nın radikalleşmeyle mücadele hakkının olduğunu" söyledi.

Erdoğan'a eleştiri

Bu tartışmaları AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi çıkar amaçlı kullandığını söyleyen Gargaş, “Erdoğan ne zaman bir boşluk veya zayıflık görse, bunu etkisini artırmak için kullanıyor. Ancak kırmızı çizgi gösterildiğinde müzakereye hazır oluyor.” ifadesini kullandı.