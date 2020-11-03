BAE'den yeni-Osmanlıcılık eleştirisi

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Erdoğan ile Macron arasındaki gerilme ortak olarak tutumunu netleştirdi. Fransa'nın ''aşırılıklara karşı kendisini savunma hakkı''nı savunan Gargash, hoşgörü çağrısı yaptı.

Alman Die Welt gazetesinden Daniel-Dylan Böhmer'in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Gargaş, Erdoğan ve AKP'yi kast ederek, ''İmparatorluklarını yeniden kurmak istiyorlarsa, buyursunlar. Ama bizimle değil'' diye konuştu.

Die Welt: 'Türkiye'nin büyük güç olma planı'

Die Welt gazetesi haberi ''Türkiye'nin büyük güç olma planı'' başlığı altında okurlarına verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri, bu yılın Ağustos ayında Mısır (1979) ve Ürdün'den (1994) sonra İsrail ile diplomatik ilişkileri başlatan üçüncü Arap devleti oldu.