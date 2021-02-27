BAE'den Suudi prense 'Kaşıkçı' desteği

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, Kaşıkçı Cinayeti'ne ilişkin raporlar konusunda Suudi Arabistan'ın yanında olduklarını açıkladı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (ODNI) tarafından Cuma günü yayımlanan bir raporda, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Cemal Kaşıkçı cinayetini onaylamakla suçladı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın aktardığına göre, BAE Dışişleri Bakanlığı "Krallığın yasayı şeffaf ve tarafsız bir şekilde uygulama taahhüdünü doğrulayan ve bu davaya dahil olan herkesi sorumlu tutan Suudi yargı kararlarına olan güvenini ve desteğini" dile getirdi.

Suudi Dışişleri Bakanlığı daha önce, cinayetten sorumlu olanların Suudi mahkemesi tarafından soruşturulduğunu ve adalet önüne çıkarıldığını iddia etmişti.

Söz konusu belgede, Suudi Veliaht Prensin Kaşıkçı'nın Ekim 2018'de İsranbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda öldürülmesini onayladığı öne sürülüyordu.

Belgede 2017'den beri "krallığın güvenlik ve istihbarat teşkilatları üzerinde mutlak kontrole sahip olan" Muhammed bin Selman'ın, Suudi Arabistan'a "Kaşıkçı'yı bir tehdit" olarak gördüğü için operasyonu onayladığı ifadeleri yer almıştı.

Cinayetin ardından Suudi yetkililer 11 kişiyi yargıladı. 2019'un sonlarında, beş kişi idama, üç kişi ise "suçu örtbas etmek ve yasayı ihlal etmekten" 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme tarafından diğer üç şüpheli suçsuz bulundu.