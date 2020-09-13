BAE'den sonra şimdi de Bahreyn'den İsrail adımı: 'Hain darbe' tepkisi

Bahreyn, İsrail'le diplomatik ilişkileri başlatmayı kabul etti.

Bahreyn'in resmi haber ajansı BNA'da, Kral Hamed bin İsa el-Halife'nin Ortadoğu'da "İsrail-Filistin çatışmasının iki devlet çözümüyle bitirildiği adil ve kapsamlı bir barış"ı desteklediği belirtildi.

Konuya ilişkin gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Bahreyn'in 15 Eylül'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail'le birlikte Beyaz Saray'da imza törenine katılacağını açıkladı. Trump, "Bunun bu kadar hızlı gerçekleşmesi inanılır gibi değil" dedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü, Bahreyn-İsrail anlaşmasını "Filistin davasına bir diğer hain darbe" olarak niteledi.

BAE, geçtiğimiz ay ABD aracılığıyla ilişkilerin normalleşmesi yönünde İsrail'le anlaşmaya varmıştı. BAE-İSrail anlaşmasının ardından Ortadoğu'yu turlayan Trump'ın başdanışmanı Jared Kushner öncülüğündeki ABD heyeti, geçen hafta Bahreyn'i ziyaret etmişti.