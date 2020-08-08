BAE’den Mısır ile Yunanistan anlaşmasına destek: Orman hukukuna karşı bir zafer

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri’nden sorumlu Devlet Bakanı Enver Muhammed Gargaş, Mısır ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki deniz sınırlarının belirlenmesine ilişkin münhasır ekonomik bölge anlaşmasını "uluslararası hukukun orman hukukuna karşı zaferi" olarak nitelendirdi.

Sputnik’te yer alan habere göre Gargaş, Twitter hesabından şunları yazdı:

"Mısır ile Yunanistan arasındaki deniz sınırlarının belirlenmesi anlaşması, uluslararası hukukun orman hukukuna karşı bir zaferidir. Uluslararası hukuk sistemi, devletler arasındaki ilişkileri yöneten ve güvenlik ve barışı sağlayan sağlam bir temeldir. Uygar ülkeler, uluslararası ilişkileri düzenleyen temeller nedeniyle siyasi ihlalleri meşrulaştıramazlar.”