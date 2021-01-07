BAE'den Katar'la anlaşma açıklaması: Türk askeri varlığı gibi meselelerin çözülmesi zaman alacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar’la varılan Ula Anlaşması'ndan itibaren bir hafta içinde iki ülke arasındaki seyahat ve ticaretin yeniden başlayacağını duyurdu.

Körfez'de Suudi Arabistan'ın başını çektiği cephe ile Katar arasında Mayıs 2017'den beri süren krizi bitiren anlaşmaya varılmasının ardından BAE'den açıklama geldi.

BAE Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Katar'a 3,5 yıl abluka ve boykot uygulamış ülkeler ile Doha arasında ticaret ve ulaşımın bir hafta içinde yeniden başlayabileceğini duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre Gargaş "Anlaşmadan sonraki bir hafta içinde hayata geçirilebilecek adımlar arasında havayolu, nakliye ve ticaretle ilgili pratik tedbirler yer alıyor" dedi ve tam diplomatik ilişkilerin kurulması ve Körfez'deki Türk askeri varlığı gibi diğer meselelerin çözüme kavuşturulmasının zaman alacağını söyledi.

BAE Bakanı, "Bazı meseleleri halletmesi daha kolay, diğerleri daha uzun zaman alacak" dedi.