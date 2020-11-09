BAE'de alkol satışı serbest bırakıldı, evli olmayan çiftler birlikte yaşayabilecek

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yürürlüğe giren bir dizi reformla “namus cinayetlerine” yönelik cezanın hafifletilmesini öngören yasa maddesi iptal edildi. Evli olmayan çiftlerin birlikte yaşamaları suç olmaktan çıktı ve alkol satışı serbest bırakıldı.

BBC Türkçe'nin BAE medyasından aktardığı haberlere göre, yeni düzenlemelerle ülkede yaşayan göçmenler, şeriat hükümlerine değil, kendi ülkelerindeki boşanma ve miras kanunlarına tabi olacak.

Yeni düzenlemelerle "namus cinayetlerine" ceza indirimlerini mümkün kılan yasa maddesi iptal edilirken, kadınları taciz eden erkeklere verilecek cezalar ağırlaştırıldı.

BAE’de restoran ve barlarda alkol tüketilebiliyordu. Ama bunun için ruhsat almak ya da alkolü evde tüketmek gerekiyordu.

Yeni düzenlemeyle ruhsat alamayan Müslümanların da serbestçe alkol tüketebileceği belirtiliyor.