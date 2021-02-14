BAE, İsrail'e ilk büyükelçisini atadı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Beyaz Saray'da imzalanan "normalleşme anlaşması"nın ardından İsrail'e ilk büyükelçisini atadı.

BAE Dışişleri Bakanlığı Stratejik İletişim Direktörü Hend el-Uteybe, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Muhammed Mahmud el Haca'nın BAE'nin İsrail Büyükelçisi olarak atandığını duyurdu. Uteybe atamanın yapıldığı törenin bir fotoğrafını da paylaşımına ekledi.

HE Mohamed Mahmoud Al Khaja appointed as UAE Ambassador to Israel 🇦🇪 🇮🇱 pic.twitter.com/XKwVXTeCjM — هند مانع العتيبة Hend Al Otaiba (@hend_mana) February 14, 2021

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020'de eski ABD Başkanı Trump yönetiminin himayesinde Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik İbrahim Anlaşması'na imza atmıştı.

BAE hükümeti 24 Ocak'ta aldığı kararla ülkenin İsrail'deki Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'de inşa edileceğini duyurmuştu.

İsrail, Beyaz Saray'da imzalanan anlaşma sonrası BAE büyükelçiliği için Eitan Naeh'i geçici misyon şefi olarak Abu Dabi'ye atamıştı.